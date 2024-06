Actualizaciones en vivo: Se reportan bajas mientras la policía dispara contra manifestantes en Kenia.

Los legisladores de Kenia aprobaron un polémico proyecto de ley de finanzas el martes, incluso cuando miles de manifestantes marchaban hacia el Parlamento en la capital, Nairobi, con la esperanza de persuadir al gobierno de desechar los aumentos de impuestos que dicen harán la vida difícil para millones de personas. Los manifestantes han salido a las calles en ciudades de todo el país. Mientras miles protestaban por los aumentos de impuestos la semana pasada, al menos una persona murió y 200 resultaron heridas, según Amnistía Internacional. Los críticos del proyecto de ley han señalado la corrupción y la mala gestión de fondos, y han criticado el estilo de vida opulento y el gasto extravagante que han caracterizado la administración del Sr. Ruto, quien está en el cargo desde 2022. Los kenianos también han criticado al Sr. Ruto por no cumplir con sus promesas de campaña de defender el bienestar de los pobres y los intereses de los kenianos esforzados a los que llamó “luchadores”. Los miembros de la oposición del Parlamento de Kenia rechazaron la legislación en su totalidad. También hubo abducciones de activistas antes de la demostración del martes, lo que muestra que el gobierno no está listo para dialogar sinceramente. Varios manifestantes dijeron que habían recibido amenazas o llamadas intimidatorias en los días y horas previas a las protestas y temían por sus vidas, aunque dijeron que no serían silenciados.