Actualizaciones en vivo: Hamas está listo para liberar 6 rehenes más.

Para Jonathan Dekel-Chen, cada día de esta semana ha sido una mezcla de alegría y dolor. Está celebrando el regreso de su hijo Sagui, quien fue liberado durante el fin de semana como parte del acuerdo de alto al fuego con Hamas. Pero los recordatorios de la terrible experiencia de Sagui, y los tormentos de los rehenes restantes, son imposibles de ignorar.

“Hoy es un día con sentimientos muy encontrados”, dijo el Sr. Dekel-Chen en una entrevista el jueves.

Acababa de visitar a su hijo en un hospital del área de Tel Aviv en un día en el que Hamas entregó ataúdes que se decía contenían los restos de cuatro vecinos del Sr. Dekel-Chen en el kibutz Nir Oz, donde alrededor de un cuarto de los 400 residentes fueron asesinados o tomados como rehenes el 7 de octubre de 2023.

Han pasado 504 días desde el ataque liderado por Hamas, y aproximadamente 60 rehenes aún no han regresado. “Ahora debemos redoblar nuestros esfuerzos para que todos los rehenes regresen a casa”, dijo el Sr. Dekel-Chen. Los cuatro cuerpos devueltos el jueves se dijo que incluían a tres miembros de la familia Bibas: Ariel Bibas, de 4 años, y Kfir Bibas, que tenía solo 10 meses, y su madre, Shiri Bibas. Los Bibas se convirtieron en un símbolo de la situación de los cautivos después de que se viralizaran videos de su traslado a Gaza.

Pero el viernes temprano, el ejército israelí anunció que los restos en lo que se decía que era el ataúd de la Sra. Bibas no coincidían con la identidad de ninguno de los rehenes. “Esto es una violación de la máxima gravedad”, dijo el ejército.

Las autoridades confirmaron los restos de los niños, y los de Oded Lifshitz, que tenía 83 años cuando fue asesinado en cautiverio por el grupo armado Yihad Islámica Palestina, según la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu.

Lifshitz, un periodista jubilado, fue capturado junto a su esposa, Yocheved Lifshitz, que fue liberada semanas después de la guerra por lo que Hamas llamó “razones humanitarias de salud”.

Ella ha descrito abusos y condiciones desgarradoras en los túneles subterráneos de Hamas, advirtiendo que otros rehenes no podrán soportarlas.

Antes de la guerra, Lifshitz se ofreció como voluntario para llevar a gazatíes que buscaban tratamiento médico a hospitales en Israel y fue miembro fundador de una filial de Paz Ahora, un grupo que aboga por una solución de dos estados para el conflicto israelí-palestino. Dekel-Chen, quien fue amigo de Lifshitz durante décadas, dijo que “era un hombre verdaderamente comprometido con sus valores”.

Miles de israelíes rindieron homenaje a Lifshitz y a los otros rehenes durante una manifestación el jueves por la noche en lo que se ha dado en llamar la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv. También estaban allí para presionar al gobierno israelí para que asegure la liberación de los que aún están en cautividad.

Los oradores de la manifestación exigieron que el gobierno de Netanyahu no permitiera que el alto al fuego se desmoronara. La primera fase del acuerdo entre Israel y Hamas entró en vigor en enero y está previsto que finalice en menos de dos semanas. Las negociaciones sobre la segunda fase se han retrasado, dejando en el aire el destino de decenas de cautivos.

La frágil tregua ha llevado a la liberación de rehenes de Gaza a cambio de palestinos detenidos en cárceles israelíes, pero hay preocupaciones entre los familiares de los rehenes de que pueda no haber otra ronda de liberaciones.

Yael Adar, cuyo hijo Tamir Adar fue asesinado en el ataque al kibutz Nir Oz y cuyo cuerpo no ha sido devuelto desde Gaza, habló en la manifestación del jueves. Dijo que cuando el hijo de Tamir supo que los cuerpos serían devueltos a Israel esta semana, preguntó si su padre estaría de regreso.

“Le dijimos que no, no en esta etapa. Asaf no podía entender por qué había etapas”, dijo.

La oficina de Netanyahu dijo que seis rehenes vivos serían liberados el sábado, en lugar de tres como estaba previsto, y que cuatro cuerpos más serían devueltos la próxima semana.

Pero los parientes están ansiosos.

El fracaso de Hamas en devolver a la Sra. Bibas plantea nuevas preguntas sobre si la próxima liberación de rehenes y prisioneros el sábado procederá y sobre el destino de las conversaciones sobre la segunda fase del acuerdo de alto al fuego.

Si las negociaciones sobre la segunda fase fallan, aproximadamente 60 rehenes, algunos de los cuales se cree que están muertos, probablemente permanecerán en Gaza. Y si se reanudan los combates, aquellos que están vivos estarán en un peligro aún mayor.

El lunes, en la Plaza de los Rehenes se llevó a cabo una manifestación para marcar el día 500 de cautiverio para aquellos que están detenidos en Gaza. Entre los oradores estaba Yeela David, la hermana de Evyatar David, quien fue llevado del festival de música Nova durante el ataque el 7 de octubre. “La fase 2 es la última oportunidad para salvar las vidas de decenas”, dijo. “Si este trato se desmorona y la fase 2 no comienza, seguirá siendo una mancha negra en las páginas de nuestra historia”.

Los rehenes que han sido liberados dicen que no hay tiempo que perder.

La esposa de Keith Siegel destacó ese punto durante la manifestación del lunes en la Plaza de los Rehenes. El Sr. Siegel estuvo detenido en Gaza durante casi 500 días, seis de los cuales pasó encerrado en una pequeña habitación a solas. Fue golpeado, amenazado con pistola y reducido por sus captores a “nada”, en palabras de su esposa, Aviva.

Aviva Siegel el año pasado con una fotografía de su esposo, Keith Siegel, quien fue liberado este mes. “Pasó por 484 días de infierno”, dijo.

Solo comió pan pita mohoso, perdió 65 libras y algunos días pensó que no sobreviviría, dijo la Sra. Siegel, describiendo detalles de la experiencia de su esposo por primera vez.

“Pasó por 484 días de un infierno que ningún ser humano debería experimentar”, dijo la Sra. Siegel, quien también fue tomada como rehén. Fue liberada durante una breve tregua en noviembre de 2023. “Estuve en Gaza. Sobreviví. Keith sobrevivió. Otros no lo harán”, advirtió la Sra. Siegel.

Fue un tema repetido por otros ex cautivos, incluido Iair Horn, de 46 años, quien fue liberado el sábado junto con otros dos rehenes a cambio de 369 prisioneros palestinos.

Apareció en un mensaje de video en la manifestación del lunes, grabado unas 48 horas después de regresar a Israel, para suplicar por su hermano, Eitan Horn, que todavía estaba en Gaza y no estaba programado para ser liberado en la primera fase del acuerdo.

“Estuve allí. Estuve en los túneles de Hamas. Lo experimenté de primera mano”, dijo Iair Horn. “Y les digo, los rehenes no tienen tiempo. Deben ser traídos de vuelta ahora”.

Desde su regreso, dijo, la gente no dejaba de preguntarle qué necesitaba. “Les respondo, ‘Solo necesito una cosa: Traigan de vuelta a mi hermano. Traigan de vuelta a mi hermano y a todos los rehenes'”.