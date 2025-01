Actualizaciones en el escudo de armas de Dinamarca en medio del intento de Trump de comprar Groenlandia.

Durante el último mes, el presidente electo Donald J. Trump ha discutido repetidamente su deseo de que Estados Unidos compre Groenlandia, y durante una larga conferencia de prensa el martes se negó a descartar el uso de la fuerza militar para lograr ese objetivo.

En un acto de geopolítica mucho más sutil que ocurrió antes de los comentarios del Sr. Trump, el nuevo rey proclamado de Dinamarca, Frederik X, implementó cambios en el escudo de armas real danés que reafirman el compromiso de su reino con Groenlandia, un territorio soberano.

El escudo de armas real danés – un símbolo más elaborado que el escudo de armas nacional del reino – anteriormente mostraba un panel con tres coronas que representan la Unión de Kalmar entre Dinamarca, Noruega y Suecia. Esas coronas han sido eliminadas, con paneles separados dedicados a Groenlandia (representada por un oso polar) y a las Islas Feroe (representadas por un carnero). En el antiguo escudo de armas real, el oso polar de Groenlandia estaba en el mismo panel inferior izquierdo, pero era mucho más pequeño.

Una declaración de la Casa Real de Dinamarca sobre el nuevo diseño dijo que “las Islas Feroe y Groenlandia han obtenido cada una su propio campo, lo que refuerza la prominencia del Reino en el escudo de armas real”. El símbolo real es un escudo de armas para uso personal del rey, y también un símbolo del Estado.

Según la declaración, el escudo de armas real recibió una presentación pública la semana pasada cuando se izó en una bandera en el Palacio de Amalienborg en Copenhague para el banquete de Año Nuevo de la familia real, donde también apareció en los vehículos reales cuando llegaron los invitados.

Lars Hovbakke Sorensen, un experto en la familia real danesa, dijo en una entrevista con TV 2 que la naturaleza discreta de la alteración del diseño no la hacía menos contundente como declaración.

“Es importante señalar desde el lado danés que Groenlandia y las Islas Feroe son parte del reino danés, y que esto no está en discusión,” dijo. “Así es como se marca.”

Si ajustar un diseño heráldico parece una forma contenida de transmitir un mensaje político, en comparación, el Sr. Trump ha sido todo lo contrario en enfatizar su interés en la expansión territorial estadounidense en Groenlandia.

En una publicación en Truth Social el mes pasado, en la que anunciaba que estaba designando a Ken Howery, el diplomático y cofundador de PayPal, como su elección para embajador en Dinamarca, el Sr. Trump dijo: “Para fines de seguridad nacional y libertad en todo el mundo, los Estados Unidos de América sienten que la propiedad y el control de Groenlandia son una necesidad absoluta.”

Él volvió a enfatizar su intención en una publicación el lunes, en la que dijo que su hijo, Donald Trump Jr., pronto viajaría a Groenlandia. “Groenlandia es un lugar increíble,” dijo, “y la gente se beneficiará enormemente si, y cuando, se convierta en parte de nuestra Nación.”

Cuando el joven Sr. Trump llegó a la capital de la isla, Nuuk, el martes, junto con un séquito que incluía al activista conservador Charlie Kirk, le dijo a los reporteros que lo esperaban en el aeropuerto que hacía una breve visita como turista.

Pero su visita fue vista por algunos en la región como una provocación. Alentada a comentar más directamente, quizás de una manera que rediseñar un escudo de armas real no puede, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, se dirigió al público en una aparición televisiva, subrayando que Groenlandia está definida por su gente, no por los políticos.