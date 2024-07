Actualizaciones de interrupción de CrowdStrike: Estas interrupciones persisten

Actualización de programa de la empresa de ciberseguridad CrowdStrike el viernes temprano desencadenó importantes interrupciones en las tecnologías de la información a nivel mundial. La pérdida de servicio interrumpió las operaciones comerciales de muchas aerolíneas, bancos, hospitales, proveedores de telecomunicaciones y más. Los principales servicios de Microsoft (MSFT) y Amazon (AMZN) también estaban caídos. La acción de CRWD cayó debido a la interrupción. A pesar de ello, los analistas dicen que su perspectiva a largo plazo sigue sin cambios.

CrowdStrike (CRWD) dijo el viernes que un defecto en una sola actualización de contenido para hosts de Windows causó el problema. La compañía dijo que no fue un incidente de seguridad ni un ciberataque. Los hosts de Mac y Linux no se vieron afectados por el defecto.

CrowdStrike identificó el problema y desplegó una solución aislada para resolverlo, el CEO George Kurtz publicó en línea a las 5:45 a.m. ET. La compañía en una actualización a las 9:22 a.m. ET dijo que revirtió los cambios relacionados con el problema.

CrowdStrike continuará publicando actualizaciones en el portal de soporte.

Opiniones de los analistas sobre la interrupción de CrowdStrike

“Esto es claramente un gran golpe para CrowdStrike y la acción estará bajo presión después de esta interrupción global relacionada con Microsoft que causó interrupciones a nivel mundial”, escribió el analista de Wedbush Dan Ives en una nota del viernes. Afortunadamente, fue una actualización técnica y no un hackeo, lo cual sería más preocupante, escribieron los analistas.

Ives dijo que CrowdStrike tendrá que intensificar el marketing en las próximas semanas y meses para frenar el daño de relaciones públicas causado por la interrupción.

“Hoy CrowdStrike se convierte en un nombre conocido pero no de forma positiva y esto tomará tiempo para calmarse”, dijo Ives en la nota. Sin embargo, esto no cambia la visión a largo plazo de Ives sobre CrowdStrike o el sector de ciberseguridad. La interrupción de CrowdStrike podría crear oportunidades para algunas displacements competitivas, pero tomará tiempo determinar el camino por delante para muchas empresas, así como la acción legal relacionada con la interrupción.

“En pocas palabras, esta es una pesadilla de relaciones públicas para CrowdStrike, y Microsoft y otros se verán atrapados en este torbellino junto con millones de personas actualmente varadas en aeropuertos de todo el mundo”, escribió Ives.

Mientras tanto, Oppenheimer escribió que la interrupción de CrowdStrike cambió su opinión a corto y mediano plazo sobre la empresa para negativa. La firma espera que la actividad comercial se vea afectada por compras retrasadas, la pérdida de clientes y una desaceleración en el upsell.

“Este es un golpe importante para la reputación de CrowdStrike y probablemente influirá no solo en el sentimiento de los inversores sino también en la actividad comercial en los próximos trimestres”, escribió Oppenheimer. “Esperamos que la empresa no solo tome medidas inmediatas para resolver la falla específica, sino que también revise sus procesos internos de manera transparente para aumentar la confianza de los clientes e inversores.”

Oppenheimer señaló que otras empresas han superado problemas similares en el pasado, citando a Microsoft y Okta (OKTA) como ejemplos. La firma espera que Palo Alto (PANW), Microsoft, SentinelOne (S) se beneficien indirectamente de la interrupción de CrowdStrike. Fortinet (FTNT), Check Point (CHKP) y Cisco (CSCO) también verán impulsos indirectos, aunque en menor medida.

Oppenheimer mantuvo su calificación de rendimiento superior y un precio objetivo de 450 en la acción.

Principales interrupciones

A partir de las 9 a.m. ET, había 20,465 vuelos demorados con 1,831 cancelaciones, según el sitio de seguimiento FlightAware. Delta tuvo 329 vuelos cancelados con 194 demorados. American Airlines tuvo 279 cancelaciones y 211 demoras. United canceló 142 vuelos y retrasó otros 164 viajes.

El sitio de interrupciones Downdetector también informó problemas con muchos servicios importantes. TD Bank, Visa, ADP, Bank of America, Charles Schwab, Starbucks, Google, Zoom y Verizon fueron algunos de los que presentaron picos en las interrupciones.

Acciones afectadas

Sin embargo, las interrupciones en las tecnologías de la información tuvieron poco impacto directo en las acciones. Mientras que CRWD sufrió una gran caída, la mayoría de los otros movimientos importantes entre las acciones del Dow, S&P 500 y Nasdaq 10 estaban relacionados con informes de ganancias.

La acción de CrowdStrike redujo las pérdidas al 9% el viernes. La acción de CRWD se desplomó un 17.5% en las operaciones de la mañana debido a la interrupción.

Las acciones de Microsoft y Amazon bajaron una fracción. Las acciones de Palo Alto subieron un 2%.

United Airlines (DAL) cayó un 3% debido a las interrupciones de vuelo. American Airlines (AAL) y Delta (DAL) ambos cayeron menos del 1%.