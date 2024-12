Actualización de Voice Memos en iOS 18.2 canaliza tu interior Michael Bublé.

“

Como ya sabes, iOS 18.2 está aquí con muchas mejoras de Apple Intelligence e integración de ChatGPT.

Una buena adición es lo que Voice Memos (la aplicación grabadora de audio portátil de Apple) puede hacer ahora. El gigante de Cupertino anuncia que Voice Memos ahora ofrece a “músicos de todo tipo” y a los usuarios de iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max la capacidad de superponer una pista vocal sobre una grabación instrumental existente. Todo esto, sin la necesidad de auriculares, lo que hace que el proceso sea aún más fácil.

Con iOS 18.2, los usuarios podrán reproducir sus ideas instrumentales originales a través del altavoz del iPhone mientras graban simultáneamente voces utilizando los nuevos micrófonos de calidad de estudio en iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max.

– Apple Newsroom, diciembre de 2024

Voice Memos se ve grandemente beneficiado por los poderes del chip A18 Pro. La aplicación es mejorada por procesamiento avanzado y aprendizaje automático; además, introduce una función innovadora que separa las grabaciones vocales en dos pistas distintas. Esto permite a los usuarios afinar y mejorar sus grabaciones en software profesional como Logic Pro. Además, con Voice Memos en Mac, estas grabaciones en capas se sincronizan automáticamente entre dispositivos, lo que permite a los usuarios arrastrar y soltarlas sin problemas en sesiones de Logic Pro para una mayor producción.

Voice Memos ofrece flexibilidad creativa al permitir a los usuarios integrar instrumentales de fondo como guitarra acústica o piano como una capa inicial. Los productores y artistas que utilizan Logic Pro también pueden exportar mezclas instrumentales como archivos de audio comprimidos directamente a Voice Memos. Este proceso simplificado permite una rápida superposición de voces, facilitando la captura de la inspiración sobre la marcha.

Tres artistas ganadores del premio Grammy – Michael Bublé, Carly Pearce y el productor Greg Wells – utilizaron Voice Memos en el iPhone 16 Pro para crear su nueva pista navideña, “Maybe This Christmas”.

No creo que la gente se dé cuenta del papel crítico que desempeña Voice Memos en el iPhone en el proceso de creación para los músicos. Y ahora, con las Grabaciones en Capas, si un artista tiene un momento de inspiración, estar libre de la experiencia tradicional de estudio se convierte en una ventaja, no en una limitación. Es tan típico de Apple construir algo que no sabíamos que necesitábamos, y ahora no podremos vivir sin ello.

– Michael Bublé, diciembre de 2024

Suena interesante.

