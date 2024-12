Actualización de salud de Max George de The Wanted después del susto

En una publicación en Instagram el jueves (12 de diciembre), el cantante de The Wanted explicó que fue al hospital después de sentirse “muy mal” y agregó que necesitaba “muchas más pruebas” para determinar “qué cirugía necesitaré para volver a estar en pie”.

Actualizando a sus seguidores, George publicó un video desde su cama de hospital el viernes y dijo que estaba “manteniendo la positividad”.

El cantante de 36 años agregó: “Mi ritmo cardíaco bajó un poco esta mañana, lo cual fue un poco aterrador.

“Pero todos aquí son increíbles, así que quería que volviera a subir un poco y se estabilizara de nuevo, lo cual es genial.

“La razón por la que no … como muchos amigos y familiares están preguntando por qué no entro y hago algo (como cirugía) aún, es porque hay tantas pruebas que necesitan hacerse antes de hacer algo.

“Así que solo necesito llegar hasta, supongo, la próxima semana. Realizar todas las pruebas y luego sabrán exactamente qué hacer, porque de lo contrario, obviamente, podrán hacer algo, pero será mejor hacerlo con toda la información que necesitan.

“Pero, sí, es una mierda, pero aún estoy aquí y manteniendo la positividad.

“Y gracias también a todos por todos los mensajes encantadores y a cualquier amigo y familia que haya enviado un mensaje y al que no haya respondido.

“Los veo a todos y sí, significa mucho. Mucho amor y que tengan una agradable noche del viernes.”

George saltó a la fama en la década de 2010 con The Wanted, quienes tuvieron varios éxitos como All Time Low, Glad You Came y Heart Vacancy.

También apareció en la serie musical estadounidense Glee como Clint y en la serie de realidad de su banda The Wanted Life.

A lo largo de los años, ha participado en varios concursos como Strictly Come Dancing en 2020, Bear Grylls: Misión Supervivencia y House Of Games de Richard Osman.

La novia de George es la ex estrella de EastEnders Maisie Smith, quien apareció en Strictly al mismo tiempo que George, aunque previamente han dicho que las chispas románticas solo comenzaron a volar en 2022.

Iba a aparecer en un especial navideño de MasterChef antes de que la BBC retirara el programa de su programación festiva ante las acusaciones sobre la conducta del juez Gregg Wallace en una variedad de programas.