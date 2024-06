Actualización de Google Meet añade soporte de alta definición completa para reuniones grabadas.

“

Excelentes noticias para los usuarios de Google Meet, ya que la última actualización de la aplicación trae soporte de video en alta definición para la grabación de reuniones y dispositivos. Google acaba de anunciar que el contenido de video en alta definición completa ahora está disponible para las reuniones grabadas en la aplicación Meet.

Esto significa que Google está aumentando la resolución máxima para la transmisión de video del hablante de 720p a 1080p. Aunque Meet ya admitía la grabación de 1080p para el contenido presentado, esta función no estaba disponible para la transmisión de video del hablante hasta esta actualización.

Además del contenido de video en alta definición completa para las reuniones grabadas, la última actualización también trae la capacidad de enviar video en alta definición completa en todas las computadoras con cámaras de 1080p. Sin embargo, tenga en cuenta que esto está desactivado de forma predeterminada y requiere que el usuario lo habilite a través del menú de configuración.

Según Google, el video en alta definición completa solo se envía cuando la grabación está habilitada o cuando uno o más usuarios han fijado al usuario habilitado para 1080p en una pantalla lo suficientemente grande como para renderizar la transmisión de video de 1080p.

Google Meet ajustará automáticamente la resolución si el dispositivo tiene limitaciones de ancho de banda, lo cual es importante mencionar considerando que se requerirá ancho de banda adicional para enviar video en 1080p.

El video en alta definición completo para las grabaciones de reuniones ahora está disponible para los clientes de Google Workspace con Business Standard y Plus, Enterprise Essentials y Essentials Plus, Enterprise Starter, Standard y Plus, así como Education Plus y el Teaching & Learning Upgrade.

Por otro lado, la capacidad de enviar video en alta definición completa en computadoras con cámaras de 1080p está disponible para los clientes de Google Workspace con Business Standard y Plus, Enterprise Starter, Standard y Plus, Education Plus y la Actualización de Enseñanza y Aprendizaje, Enterprise Essentials y Essentials Plus, así como suscriptores de Google One con 2TB o más de espacio de almacenamiento.

