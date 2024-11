Actualización de Google Chat añade reuniones de audio a través de Google Meet.

La aplicación Google Chat está adquiriendo una característica centrada en el audio, impulsada por una de sus otras aplicaciones principales, Meet. Descrita como una “forma rápida y flexible de conectarse”, las reuniones permiten a los usuarios de Google Chat comenzar una reunión con enfoque en el audio.

La nueva función viene con algunas opciones de personalización, como la capacidad de cambiar el tamaño o arrastrar la ventana una vez que la reunión haya comenzado, así como la opción de compartir su pantalla para tener una experiencia de reunión completa mientras se realiza multitarea en Chat, además de la capacidad de agregar video.

Con las reuniones, los usuarios de Chat y Meet obtienen diversos beneficios en una amplia gama de escenarios, como “dos colegas sincronizándose rápidamente para discutir un proyecto del que han estado enviando mensajes en su flujo de Chat.”

Si no lo ha adivinado hasta ahora, la forma en que se integran las reuniones directamente en la experiencia de Chat las hace totalmente compatibles con la multitarea mientras se está en la aplicación, especialmente ya que se pueden cambiar de tamaño o los usuarios pueden compartir sus pantallas.

Para acomodar la nueva función, el botón de video de Meet que ahora está en la barra de composición de Chat se está moviendo al encabezado de Chat, ofreciendo a los usuarios múltiples opciones, incluida la capacidad de llamar, comenzar una reunión o compartir un enlace de Meet a través de un único punto de entrada.

Google Chat audio reuniones | Créditos de imagen: Google

Como señala Google, ahora las reuniones deberían estar disponibles en mensajes directos, mensajes grupales y espacios. Los usuarios que deseen comenzar una reunión en Chat deben hacer clic en el ícono de Video en la esquina superior derecha de su mensaje de chat y seleccionar “Comenzar una reunión”.

Recuerde que las reuniones comienzan solo con audio de forma predeterminada, pero puede activar el video en cualquier momento. También es importante agregar que cuando se le solicite unirse a una reunión, debería poder ver un fragmento de chat en su hilo de mensajes que dice [usuario] ha comenzado una reunión, así que asegúrese de hacer clic en “Unirse” para ingresar a la reunión.

Según Google, las reuniones llegarán a Chat a partir del 27 de noviembre, y se espera que la función sea visible para todos en más de dos semanas. De hecho, se prevé que la implementación finalice antes del 20 de diciembre de 2024.

Las nuevas reuniones de Google Chat están disponibles para cuentas de Google Workspace con los siguientes paquetes: Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Starter, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Frontline Starter, Frontline Standard, Essentials, Enterprise Essentials, Enterprise Essentials Plus, así como organizaciones sin ánimo de lucro.