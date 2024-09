Actualización de Google Calendar agrega una característica muy esperada, pero solo para usuarios de Android.

“

Google Calendar | Crédito de la imagen: PhoneArena

Google recientemente actualizó el widget de calendario para sitios web, por lo que no esperábamos que la aplicación móvil también recibiera algo de amor, pero aquí estamos. El gigante de las búsquedas acaba de anunciar que su aplicación de Calendar finalmente obtendrá lo que probablemente sea una de las funciones más solicitadas, la capacidad de agregar eventos de cumpleaños manualmente. Hasta ahora, la aplicación de Calendar de Google simplemente extraía toda la información de cumpleaños de Google Contacts. La aplicación no permitía a los usuarios crear eventos de cumpleaños manualmente, lo cual era bastante sorprendente considerando que es una aplicación de Google. Afortunadamente, Google escuchó los comentarios y ahora está implementando esta característica que se había hecho esperar demasiado tiempo. No solo podrás crear un evento de cumpleaños, sino que también podrás modificarlo si has cometido un error. Sin embargo, si eres un desarrollador, probablemente querrás saber que todos los eventos de cumpleaños recién creados estarán disponibles en la API de Calendar con el eventType “cumpleaños”. También es importante mencionar que tanto Events.list como Events.watch admitirán el filtro de tipo de evento “cumpleaños” y devolverán eventos “cumpleaños” de forma predeterminada. Según Google, solo se admitirán un subconjunto de las propiedades del evento para eventos de cumpleaños. Para obtener más información sobre cómo funciona esto, los desarrolladores pueden consultar la guía dedicada que Google publicó recientemente.

Crear eventos de cumpleaños en Google Calendar | Capturas de pantalla crédito: Google

Una cosa importante de añadir es que los eventos de cumpleaños no admiten todas las propiedades de evento. Esto significa que, para los desarrolladores que utilizan la API de Calendar, se recomienda revisar su código para que no apliquen propiedades no admitidas. Como se menciona en el título, la capacidad de crear eventos de cumpleaños manualmente directamente en la aplicación de Calendar solo está disponible en Android. Google dice que esta función también estará disponible en web y en dispositivos iOS en el futuro, pero cuándo exactamente sucederá eso sigue siendo un misterio. Además del hecho de que su disponibilidad está limitada a Android, la nueva función llegará a todos los clientes de Google Workspace, suscriptores individuales de Workspace e usuarios con cuentas personales de Google. Ten en cuenta que la actualización tardará aproximadamente dos semanas, así que ten paciencia si aún no puedes crear eventos de cumpleaños manualmente. También vale la pena mencionar que los dominios de Lanzamiento Programado no recibirán la actualización hasta el próximo mes.

“