Actualización Android Auto 13.4 trae un nuevo diseño para que se adapte mejor a tu teléfono

Google ahora está agregando colores de acento de Material You a Android Auto, y las últimas actualizaciones están agregando algunos de los coloridos acentos de Android a la aplicación. En este momento, Android Auto 13.4 se está implementando para todos los usuarios.

La actualización no trae grandes cambios de funcionalidad, pero sí viene con una transformación notable para el usuario. Android Auto ahora presenta elementos de diseño de Material You, y los nuevos acentos coloridos aparecen en toda la interfaz de usuario para que coincidan con lo que está en tu teléfono.

Se han notado cambios en los colores de acento en diferentes elementos del sistema con Android Auto 13.4. Estos elementos incluyen botones, interruptores e incluso colores de fondo de tarjetas y menús. El lenguaje de diseño de Material You ya estaba presente (en una capacidad muy limitada) en aplicaciones de música, por ejemplo, donde sus elementos de interfaz de usuario cambiaban para que coincidieran con la portada de los álbumes.

Los lugares donde puedes ver los nuevos colores incluyen el menú de configuración, las notificaciones y el centro de notificaciones. Sin embargo, necesitas tener la configuración para que coincida con el fondo de pantalla de tu teléfono activada para ver colores interesantes.

En este punto, parece que la transformación no se ha completado y no parece estar funcionando de la mejor manera. Cuando cambias los colores en tu teléfono, por ejemplo, no siempre se actualizan automáticamente los colores en Android Auto. A veces, necesitas cerrar forzosamente la aplicación de Android Auto y reconectar, y a veces, los colores no cambian en absoluto.

Parece que Google estará refinando esto con el tiempo para que refleje mejor el lenguaje de diseño personalizable de Material You. A pesar de eso, encuentro este cambio muy atractivo. Después de todo, Android Auto es una aplicación que te permite ver las aplicaciones de tu teléfono en tu auto, y tiene mucho sentido que el aspecto de la interfaz de usuario de tu teléfono también se refleje en el tablero de tu auto. Con suerte, Google será rápido en refinar las cosas para que cambien cuando actualices los colores de tu teléfono también.

