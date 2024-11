Actualización a la aplicación de navegación de iOS y Android añade función previamente eliminada de Google Maps.

“

Sygic GPS Navigation & Maps, un rival de Google Maps, disponible en la App Store para iPhone y en la Google Play Store para dispositivos Android, ha añadido una nueva función que ofrece un resumen del viaje tras la última actualización de la aplicación. Los datos que se reciben al finalizar tus viajes incluyen la distancia total recorrida, la velocidad promedio y los cambios de elevación que ocurrieron durante tu trayecto. En el mapa, podrás ver dónde comenzaste y dónde terminaste. Esta función está disponible para todos los usuarios de Sygic que utilicen la aplicación en iOS o Android.

Una actualización ahora permite a los usuarios de Sygic GPS ver un resumen del viaje después de cada viaje. | Crédito de la imagen: autoevolution

Google Maps eliminó los resúmenes de viajes en 2022 y no hemos escuchado ninguna queja de los usuarios de Google Maps que ya no reciben información sobre el viaje que acaban de completar. Es posible que necesites llevar un registro de las millas que has recorrido en un viaje específico, pero, al pensarlo bien, ¿por qué alguien necesitaría saber la velocidad promedio a la que conducía?

No todos estarán de acuerdo, pero Google hizo lo correcto con Waze. Dar a un conductor acceso a la ubicación de los topes en su ruta es más importante en cuanto a la navegación que la distancia recorrida en un viaje y la velocidad promedio. Esto no significa que Waze nunca añadirá un resumen de viaje a la aplicación, pero ayudar a los conductores a llegar de un punto “A” a un punto “B” de forma segura es el objetivo principal. También existe la posibilidad de que el resumen regrese a Google Maps en el futuro.

Por ahora, si necesitas recibir un resumen después de cada viaje que te indique la distancia recorrida, la duración y la velocidad promedio del último trayecto, quizás quieras probar la aplicación Sygic GPS Navigation & Maps. En la Play Store, la aplicación tiene una calificación promedio de 4.1 después de 1.89 millones de reseñas. En iOS, la aplicación tiene una puntuación de 4.6 después de más de 55,000 reseñas.

“