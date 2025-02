Actriz surcoreana encontrada muerta, de 24 años

La actriz surcoreana Kim Sae-ron ha sido encontrada muerta en Seúl, según la policía. La joven de 24 años fue encontrada en su casa en el distrito de Seongsu-dong por un amigo alrededor de las 16:55 (07:55 GMT) del domingo. Los oficiales dijeron que no se encontraron signos de juego sucio y estaban investigando la causa de la muerte. Kim comenzó su carrera como actriz infantil y fue vista como una de las actrices jóvenes más prometedoras de Corea del Sur. Nacida en Seúl en 2000, se hizo famosa con su papel en la película de 2009 Una Vida Nueva – que la llevó a aparecer en el Festival de Cine de Cannes. Continuó protagonizando la película más taquillera de Corea del Sur en 2010 The Man from Nowhere y el thriller de 2012 The Neighbour, por el que recibió reconocimiento. Otros roles destacados incluyen la película de 2014 A Girl at My Door y roles televisivos como Espejo de la Bruja en 2016. La actriz se retiró en gran medida de la vista pública en 2022 debido a un incidente de conducir bajo los efectos del alcohol, por el que fue multada con 20 millones de wones (£11,000) en abril de 2023. El último papel de Kim fue en el drama coreano Bloodhounds de Netflix en 2023. Variety informó que gran parte de su papel fue editado debido al incidente de conducir.