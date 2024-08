Activistas en París afirman que los Juegos Olímpicos tienen un impacto desastroso en la vivienda.

A la sombra de los Juegos de Verano, las protestas resaltan la lucha por proporcionar hogares a la comunidad migrante de Francia.

A medida que un sol de color rosa se pone en la Place de la Bastille en el centro de París, un grupo de manifestantes toca música maliense de los años 60 y baila en círculo, mientras algunos lentamente montan pequeñas tiendas de campaña rojas para pasar la noche. Junto a los anillos olímpicos instalados por la ciudad para los Juegos de Verano de 2024, el grupo levanta una gran pancarta amarilla en los árboles de la acera. Dice “¡Detener la represión, detener la especulación, derecho a la vivienda!”

En las últimas semanas, medios de comunicación internacionales han informado sobre lo que los organizadores han advertido durante años; en la preparación de los juegos, la administración del presidente Emmanuel Macron ha forzado gradualmente a miles de migrantes sin hogar a subir a autobuses, desplazándolos a pueblos más pequeños en toda Francia para despejar las calles para los lugares olímpicos y para albergar a los atletas y turistas. Lamentablemente, esta práctica de desalojos masivos y limpieza de personas marginadas y sin hogar antes de los Juegos Olímpicos sigue el enfoque demasiado familiar adoptado por ciudades anfitrionas anteriores como Beijing, Río y Tokio.

A la luz del desplazamiento, también es importante contar la historia de aquellos que luchan por quedarse, como los campistas de Bastille.

El grupo son todos migrantes sin un hogar fijo. Muchos han estado en lista de espera para viviendas públicas durante años, algunos durante más de una década, y mientras tanto, viven entre los sofás de amigos, hoteles, la calle o edificios abandonados. Rodando un cigarrillo, uno de los ancianos del grupo me dice: “Nuestro objetivo es ocupar un lugar público y recordar tanto a la ciudad como a las personas que pasan que estamos aquí para quedarnos, necesitamos vivienda y estamos dispuestos a llegar hasta el final.” Señalo hacia los anillos y pregunto qué piensa de los Juegos Olímpicos. Él dice: “No tengo ilusiones. Es para sus bolsillos a nuestra costa.”

Le Revers de la Medaille, un colectivo de 90 organizaciones centrado en defender los intereses de los más vulnerables de París durante los Juegos Olímpicos, estima que desde abril de 2023 hasta mayo de 2024 la ciudad desalojó aproximadamente a 12,545 personas (de las cuales 3,434 eran niños) de edificios abandonados, ciudades de tiendas de campaña y otros lugares alternativos históricos—terceros espacios y asentamientos informales. El gobierno afirma que los desalojos no están relacionados con los juegos, pero esta ola de desalojos es un aumento del 38 por ciento respecto al año anterior.

Manifestantes reunidos en París.

Y eso es solo el recuento oficial. Los organizadores en el terreno argumentan que la cifra no incluye los miles de desalojos adicionales ilegales o de “auto-desalojo”, donde los hoteles cancelaban contratos para poder renovar antes de la llegada de turistas olímpicos o los propietarios daban avisos de desalojo ilegales a sus inquilinos para convertir sus hogares en Airbnbs. “Los desalojos han sido revoltosos”, dice Passynia Mondo, portavoz de la organización de defensa de la vivienda Droit au Logement. “Para las familias, sucede de la noche a la mañana. Se les pide que abandonen la comunidad donde tienen trabajo, donde sus hijos van a la escuela. No se les da opción.”

En Francia, las personas tienen garantizado legalmente un refugio de reubicación rápida o una vivienda social por parte del estado al ser desalojados o identificados como personas sin hogar. A pesar de este derecho, la mayoría de migrantes se encuentran sin vivienda al llegar o son colocados en centros de detención, enfrentando una probable deportación. Las ciudades a las que han sido reubicados carecen de recursos o voluntad política para facilitar el acceso a la educación o el empleo. En febrero, el alcalde conservador Serge Grouard de Orléans, una ciudad en el centro de Francia, denunció al gobierno de Macron por enviar a su ciudad más de 500 migrantes sin aviso ni recursos. “No es vocación de Orléans acoger la colina de crack de París”, dijo, en una referencia racista al enclave de migrantes Porte de la Chapelle en París. Por otro lado, Philippe Salmon, el alcalde ecologista de Bruz, una pequeña localidad de Bretaña, condenó los intentos del estado de establecer un centro de acogida en un sitio contaminado y peligroso, lo que calificó de “condiciones indignas” para los migrantes.

“Pero no puedes hacer que la gente desaparezca”, dice Orane Lamas, organizador de CNDH RomeEurope, un colectivo centrado en asentamientos informales. “No se irán del país así como así. Encuentran otra solución pero con más precariedad, más destrucción de sus pertenencias personales, más lejos de sus redes de apoyo y con más riesgo de violencia.”

Los campistas de la Place de la Bastille llevan allí más de seis semanas. Recuperando el aliento entre bailes, un manifestante, Eric, me cuenta: “Trabajo para la oficina del alcalde como guardia de seguridad y llevo en la calle desde octubre de 2022. Duermo en la estación de metro de Tuileries, pero la han cerrado todo para los Juegos Olímpicos. Tuve suerte de encontrar el campamento en Bastille. No siempre es fácil, pero me gusta París. Mi familia está aquí, mi trabajo está aquí. Necesito quedarme.”

El 6 de abril, a poco más de una milla al norte de Bastille, después de una serie de barridos de campamentos en las semanas previas, un grupo de aproximadamente 170 menores solos y sin hogar, principalmente de Costa de Marfil y Nueva Guinea, ocupó La Maison des Métallos, un centro cultural comunitario del siglo XIX que acoge exposiciones y eventos. Establecieron el squat para exigir vivienda y señalar a la ciudad y a sus residentes la alta cantidad de edificios públicos que podrían reutilizarse para alojamiento, incluyendo los propios edificios de la Villa Olímpica de Saint-Denis (donde aproximadamente uno de cada tres residentes son migrantes). Después de varias defensas exitosas contra desalojos y de construir un movimiento de apoyo entre grupos electorales y comunitarios, los menores acordaron irse el 3 de julio después de que la ciudad se comprometió con sus demandas: alojamiento durante la totalidad de los juegos en París, y no ser separados entre ellos.

El Día de la Bastilla, mientras los medios de comunicación tradicionales resonaban con vídeos del desfile militar y la antorcha olímpica pasada alrededor de París ante las miradas de hordas de turistas, los menores organizaron una marcha internacionalista alrededor de la ciudad. Vestidos con trajes tradicionales y llevando instrumentos y banderas desde África Occidental hasta Líbano, contextualizaron su lucha por la vivienda en la lucha más amplia contra el colonialismo. Pedían el fin de los desalojos y el fin de la represión de las protecciones sociales de los migrantes, entre otras demandas. El colectivo dejó claro lo que representa su lucha en una declaración reciente: “Hemos demostrado que somos la solución, que pertenecemos aquí… y que es posible una vivienda digna en el corazón de París.”

Imágenes vía SOPA Images/Getty

Lecturas relacionadas:

¿Qué Sucede con el Alojamiento de los Atletas Después de los Juegos Olímpicos?