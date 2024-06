Activistas Chinos Que Dieron Voz a las Víctimas del #MeToo Son Hallados Culpables

Un tribunal en el sur de China encontró este viernes a una destacada periodista feminista culpable de poner en peligro la seguridad nacional y la condenó a cinco años de prisión, el último golpe de Beijing a la sociedad civil. Un activista laboral condenado por el mismo cargo recibió una sentencia de tres años y seis meses. Las actividades que llevaron al arresto y condena de los dos, Huang Xueqin y Wang Jianbing, implicaron la organización de debates, brindar apoyo a otros activistas y recibir capacitación en el extranjero. Los cargos de subversión y las sentencias, dictadas por el Tribunal Popular Intermedio de Guangzhou, fueron confirmados por Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de Periodistas. La acción legal contra la Sra. Huang y el Sr. Wang, que los expertos consideraron severa incluso por los estándares de China, señala la reducción del espacio para el debate independiente sobre cuestiones sociales. “Estamos viendo una aproximación casi de tolerancia cero incluso a las formas más suaves de activismo de la sociedad civil en China”, dijo Thomas Kellogg, director ejecutivo del Centro de Derecho Asiático de Georgetown. “Este caso es un ejemplo de ello”. Una ex periodista independiente, la Sra. Huang, de 35 años, se convirtió en una voz prominente en el movimiento #YoTambién de China que ayudó a las mujeres a denunciar casos de acoso sexual. Más tarde, viajó a Hong Kong y escribió ensayos sobre las protestas antigubernamentales allí. El Sr. Wang, de 40 años, fue un activista de larga data en nombre de los trabajadores y personas con discapacidades. También ayudó a las víctimas del #YoTambién a hablar. La Sra. Huang y el Sr. Wang fueron arrestados en 2021 y sufrieron una detención previa al juicio inusualmente prolongada de dos años. El juicio de septiembre pasado duró un día. El veredicto no llegó hasta nueve meses después, a pesar de que la ley china de procedimiento penal estipula una espera máxima de tres meses, con una extensión adicional de tres meses para casos excepcionales. Los expertos dicen que el cargo de “incitación a la subversión del estado”, un delito de seguridad nacional con una pena más severa que otros cargos utilizados normalmente contra los activistas, mostró un esfuerzo recientemente agresivo para suprimir el debate en torno a cuestiones como los derechos de las mujeres y los trabajadores. Los foros sobre tales temas eran tolerados e incluso alentados hace más de una década, dijo Yaqiu Wang, director de investigación para Hong Kong, China y Taiwán en Freedom House, una organización sin fines de lucro con sede en Washington. “Cualquier cosa que al gobierno no le guste está siendo caracterizada como un desafío al Partido Comunista y un cargo de seguridad nacional”, señaló la Sra. Wang. No se hicieron públicos detalles sobre el caso. Pero muchos documentos legales relacionados con él han sido publicados en una página web de GitHub administrada por partidarios y confirmados por Defensores de los Derechos Humanos de China, una coalición de organizaciones de derechos. Al ser contactada por teléfono este viernes, una portavoz del Tribunal Intermedio de Guangzhou se negó a proporcionar cualquier información. El caso contra los dos se basó en varias acciones, incluida la realización de reuniones sociales y la participación en cursos en línea en el extranjero sobre “movimientos no violentos”, según una acusación compartida por partidarios. Estas reuniones a menudo se centraban en temas como el movimiento #YoTambién, los derechos de los homosexuales y las condiciones laborales de los trabajadores, según amigos de los acusados. La Sra. Huang se convirtió en una figura central en el movimiento #YoTambién de China a principios de 2018 cuando estableció una plataforma en línea para que la gente publicara sus relatos de acoso sexual. También organizó encuestas que mostraron que el acoso sexual era generalizado e impune, tanto en universidades como en el lugar de trabajo. El movimiento ha sido desde entonces reprimido mientras los censores estatales han silenciado el debate en línea y sofocado el apoyo público. El partido ha acusado a las feministas de ayudar a lo que llamó “fuerzas extranjeras hostiles”, y los funcionarios han advertido a algunos activistas que si hablaban serían vistos como traidores. El Sr. Wang se enfocó en proporcionar educación y apoyo legal a trabajadores con enfermedades ocupacionales y discapacidades físicas. Recientemente, organizó debates donde los activistas podían compartir sus luchas y apoyarse mutuamente. Desde que Xi Jinping llegó al poder en 2012, el partido ha castigado a activistas, abogados, intelectuales e incluso magnates que pedían libertad de expresión y derechos políticos. Docenas de activistas han enfrentado largas detenciones previas al juicio y duras condenas de prisión. Pero el fallo del viernes indica una noción cada vez mayor de lo que es peligroso para el orden público. “En el pasado, las personas que eran acusadas de incitar a la subversión del estado solían decir algo sobre democracia o estado de derecho”, dijo la Sra. Wang de Freedom House. “Con Huang Xueqin y Wang Jianbing, estaban muy enfocados en ayudar a las víctimas y fomentar una comunidad de personas marginadas. No estaban hablando de política”. Las autoridades detuvieron a los dos en la casa del Sr. Wang en Guangzhou un día antes de que la Sra. Huang planeara salir de China para comenzar un programa de maestría en estudios de género en Gran Bretaña. Ambos fueron retenidos sin acceso a abogados durante 47 días antes de que se compartieran con familiares y amigos los primeros avisos de arresto formales, según Defensores de los Derechos Humanos de China. Docenas de amigos del Sr. Wang y la Sra. Huang fueron interrogados después de su arresto, y muchos fueron obligados a firmar testimonios en su contra, según Defensores de los Derechos Humanos de China. Poco tiempo después de que el Sr. Wang fuera llevado, su padre hizo un video apelando a las autoridades. “Mi hijo no es un mal tipo”, dijo Wang Zhixue, su padre, en el video que los partidarios del Sr. Wang y la Sra. Huang publicaron en línea. “Ha hecho tantas contribuciones a la sociedad a través del trabajo de bienestar social. ¿Qué daño puede hacerle a la sociedad?” A fines de 2019, la Sra. Huang fue detenida por la policía en Guangzhou bajo cargos de “arremeter y provocar problemas”, un cargo menos grave que el gobierno ha utilizado en el pasado para silenciar activistas como ella. Estuvo detenida durante tres meses. “Soy Xueqin, y volví”, escribió en un mensaje a un amigo después de su liberación en 2020. “Un segundo de oscuridad no deja ciego a la gente”.