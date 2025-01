Activista tanzano secuestrado encontrado horas después.

La prominente activista tanzana María Sarungi Tsehai, quien fue secuestrada por hombres armados en Kenia, dijo que ha sido liberada, horas después del incidente. Amnesty International Kenya portavoz Roland Ebole dijo a la BBC que fue “forzada” a subir a un vehículo en la capital Nairobi el domingo por la tarde. Pero la Sra. Tsehai fue liberada horas más tarde. Ella compartió un video a sus 1.3 millones de seguidores en X, visiblemente agitada y emocional, pero dijo: “He sido salvada”. La Sra. Tsehai es una férrea crítica de la Presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, y ha acusado a su gobierno de traer “tirania de vuelta” al país. El presidente de la Sociedad de Leyes de Kenia, Faith Odhiambo, dijo en X que lograron arreglar su liberación. “Estamos enviando una advertencia. No permitiremos que nuestro país sea utilizado como un refugio para recoger individuos”, dijo en una conferencia de prensa vespertina. Ni funcionarios de Kenia ni de Tanzania han comentado. La Sra. Tsehai es una firme defensora de los derechos de la tierra y la libertad de expresión en Tanzania. Ha habido preocupaciones de que Tanzania podría estar volviendo al régimen represivo del fallecido Presidente Magufuli, a pesar de que su sucesora Samia levantó la prohibición de reuniones de la oposición y prometió restaurar la política competitiva. El año pasado, docenas de miembros de la oposición fueron arrestados y algunos fueron brutalmente asesinados. Un alto líder de la oposición murió después de ser rociado con ácido. Human Rights Watch describió el aumento de arrestos de activistas de la oposición como “una mala señal” antes de las elecciones presidenciales de 2025, que se llevarán a cabo en octubre. Change Tanzania, un movimiento fundado por la Sra. Tsehai, dijo en un comunicado en X que creían que habían sido llevados por agentes de seguridad tanzanos “operando más allá de las fronteras de Tanzania para silenciar la crítica legítima al gobierno”. Agregaron que su “valentía al defender la justicia la ha convertido en un objetivo”. En los últimos meses, había expresado preocupaciones sobre su seguridad, reportando un incidente donde dos hombres no identificados fueron vistos buscándola en su casa mientras ella no estaba. Kenia tiene historia de facilitar que gobiernos extranjeros secuestren a sus ciudadanos y realicen extradiciones forzosas, violando el derecho internacional. El año pasado, el líder de la oposición ugandés, Kizza Besigye, fue secuestrado en Nairobi por funcionarios de seguridad ugandeses y llevado al otro lado de la frontera para ser juzgado por un tribunal militar. El gobierno ugandés dijo que Kenia los ayudó en la operación, pero el gobierno keniano lo negó. El Sr. Ebole dijo a la BBC que “podría ser otra repetición” de la situación del Sr. Besigye. Internamente, Kenia ha sido sacudida por una ola de desapariciones, siguiendo las protestas lideradas por jóvenes el año pasado contra una serie de aumentos de impuestos planeados. Un grupo de derechos financiado por el estado dijo que más de 80 personas han sido secuestradas en los últimos seis meses. Algunas han sido liberadas en las últimas semanas, y hay llamados crecientes para que todos los secuestrados sean liberados.