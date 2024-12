Acorn 8 trae selección de sujetos, Texto en Vivo, Combinación de Datos, y más – Seis Colores

Al igual que los editores de texto, el software de edición de imágenes es una categoría que provoca fuertes sentimientos en sus usuarios. Hay fans de Photoshop, usuarios de Affinity y aquellos que adoran Pixelmator.

Personalmente, he sido un usuario de la aplicación Acorn de Flying Meat durante mucho tiempo, y cuando digo mucho tiempo, me refiero a la primera versión. Aunque soy principalmente alguien que trabaja con palabras, Acorn es una aplicación que uso a diario, a menudo para tareas tan simples como recortar o redimensionar una imagen, pero también la he utilizado para tareas más complejas como diseñar portadas de libros.

Acorn ahora tiene una herramienta para seleccionar el sujeto de una foto, enmascararlo o quitar el fondo.

La recién lanzada Acorn 8 agrega muchas características geniales a la mezcla. Algunas de ellas serán familiares para los usuarios de plataformas de Apple: la selección de sujetos utiliza aprendizaje automático para permitirle aislar y seleccionar rápidamente el sujeto de una imagen (también hay una función correspondiente de “Eliminar fondo” para simplificar esa tarea) y una herramienta de texto en vivo le permite seleccionar y copiar texto dentro de una imagen.

Para mí, la estrella del espectáculo es el fascinante Data Merge, que es un poco como Mail Merge para imágenes. Si alguna vez ha necesitado crear la misma imagen varias veces pero con información diferente, como etiquetas de nombre o tarjetas de regalo personalizadas, esto es un salvavidas. Abre tu imagen de plantilla, identifica tus variables, luego entrega a Acorn un archivo CSV con los datos relevantes y procesará a través de ellos, asignando texto según sea necesario e incluso colocando imágenes en capas asignadas. Es la clase de herramienta de automatización salvaje que puede que no sea algo que necesites todos los días, pero cuando la necesitas, realmente no hay sustituto.

Acorn 8 tiene muchas otras adiciones geniales, incluyendo una regla en lienzo, soporte para JPEG-XL y compatibilidad con tablas de búsqueda (LUT) que te permiten aplicar rápidamente ajustes de color a la imagen. Y, ahora sí, hay un mejorado soporte para Atajos, para todo, desde recortar y redimensionar imágenes hasta agregar marcas de agua y asignar dinámicamente texto.

Actualmente hay una venta introductoria para Acorn 8: por tiempo limitado, está a solo $19.99 en lugar de su precio habitual de $29.99, y también hay un paquete con la igualmente excelente aplicación Retrobatch de procesamiento de imágenes por lotes de Flying Meat. Además, estás apoyando a un pequeño desarrollador independiente de Mac, y eso es una buena razón en sí misma.

[Dan Moren es el Jefe de la Oficina de la Costa Este de Six Colors. Puedes encontrarlo en Mastodon en @[email protected] o contactarlo por correo electrónico en [email protected]. Su última novela, el thriller de espionaje de ciencia ficción El Protocolo del Armagedón, ya está disponible.]

Si aprecias artículos como este, apóyanos convirtiéndote en suscriptor de Six Colors. Los suscriptores tienen acceso a un podcast exclusivo, historias solo para miembros y una comunidad especial.