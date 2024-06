Acer desvela nuevas herramientas de juego Predator y más en Computex.

Acer hoy ha anunciado una serie de nuevos equipos en Computex, incluidos tres nuevos monitores de juegos Predator, un nuevo enrutador de juegos y una cámara compacta 3D. También hay algunas novedades no relacionadas con juegos, como nuevos monitores inteligentes y un enrutador inalámbrico regular orientado al uso general.

Todos estos nuevos productos estarán disponibles este año, según Acer, aunque el momento dependerá del producto y no todo estará disponible en todos los mercados. Uno de los productos nuevos más interesantes es la Cámara Estéreo Eye SpatialLabs. Esta es una cámara 3D compacta que está totalmente integrada con la línea de dispositivos SpatialLabs de Acer, como monitores y computadoras portátiles. Lo que la hace interesante es su tamaño y la sencillez de uso sorprendente.

Está diseñada como una solución de apuntar y disparar para fotógrafos que desean crear contenido que Acer dice permite “tomar imágenes sin esfuerzo”. Tiene una resolución de 8MP por ojo, con el “ojo” haciendo referencia a cada una de las dos lentes en la parte delantera. En la parte trasera, hay una gran pantalla para ver tus fotos. También cuenta con un “espejo selfie” incorporado para cuando estás tomando la foto y planeas aparecer en ella. Además, es resistente a la intemperie, por lo que debería estar bien utilizar incluso si está lloviendo un poco. La empresa planea lanzar esta cámara en los EE. UU. a partir del tercer trimestre por $549.

Acer presenta nuevos equipos de juegos Predator en Computex

Acer es conocido en el ámbito de los juegos por su amplia gama de productos para juegos, incluidos los de la línea Predator. Hoy ha anunciado tres nuevos monitores Predator para adaptarse a casi todos los gustos. Si buscas algo pequeño, tienes el nuevo Predator X27U F3 de Acer. Este viene con una pantalla OLED de 26,5 pulgadas con una resolución WQHD. Sin embargo, el rasgo más destacado del monitor es su asombrosa frecuencia de actualización de 480Hz. Se trata de un monitor diseñado definitivamente para jugadores competitivos, profesionales o no.

También cuenta con un puerto USB-C junto con dos puertos HDMI 2.1 para conectar tanto una PC como una consola. Otra característica interesante está dirigida a los streamers. El soporte de montaje de trípode te permite conectar una cámara web o una luz de pantalla para tus transmisiones. Naturalmente, con una frecuencia de actualización tan alta, no será barato. Acer planea lanzarlo en los EE. UU. en el tercer trimestre a partir de $1,200. Para aquellos que deseen algo un poco más grande, hay dos opciones de más de 30 pulgadas. El Predator X32 X3 de 31,5 pulgadas y el Predator X34 X5 de 34 pulgadas.

Ambos monitores también utilizan paneles OLED, pero difieren en algunas áreas. El X32 X3 tiene resolución nativa 4K con una frecuencia de actualización de 240Hz. Pero también se puede utilizar en un modo Full HD con una frecuencia de actualización más rápida de 480Hz si los jugadores lo desean. Mientras tanto, el X34 X5 es un monitor ultrapanorámico con resolución UWQHD y una frecuencia de actualización de 240Hz. También tiene una curvatura de 1800R. Ambos monitores cuentan también con el mismo puerto USB-C y dos puertos HDMI 2.1. Si prefieres utilizar DisplayPort, el X34 X5 lo ofrecerá.

Ambos deberían lanzarse en los EE. UU. en el cuarto trimestre, con el X32 X3 a partir de $1,200 y el X34 X5 a partir de $1,100.

Asegura que tu red esté configurada para juegos con el Predator Connect W6x

Si eres un gran aficionado a los juegos y quieres un enrutador que pueda manejar el tráfico, Acer tiene lo que necesitas. El Predator Connect W6x está diseñado para satisfacer a los jugadores. Con características como el soporte de Wi-Fi 6, puede ofrecer velocidades de hasta 6,000Mbps. Acer dice que también es capaz de tener una pérdida de paquetes casi nula para que tus sesiones de juego no se vean interrumpidas. Todavía no hay precios para el enrutador, pero debería lanzarse en los EE. UU. en el segundo trimestre. Además, está el monitor Acer Wave 7 que no está pensado para juegos pero funcionará si realmente lo deseas.

Este enrutador utiliza Wi-Fi 7 con una entrega de hasta 6,400Mbps, e incluso viene en dos variantes diferentes. Una te permite alternar entre redes de 2.4GHz y 5GHz, lo cual es bastante estándar. También hay una variante que te permite alternar entre redes de 2.4GHz y 6GHz. Se supone que el Wave 7 se lanzará en el segundo trimestre también, sin embargo, el precio aún está por determinar.

Una variedad de nuevos monitores inteligentes para jugadores y no jugadores por igual

Los monitores Predator de Acer suelen ser sus opciones principales para juegos, pero tiene más que ofrecer si no estás buscando gastar tanto. Hoy anunció dos nuevos monitores Nitro para jugadores, ambos disponibles en el cuarto trimestre en los EE. UU. El Nitro GA271U P con una pantalla de 27 pulgadas por $330 y el Nitro GA321QU P por $380. Ambos ofrecen una resolución de 2560 x 1440 y una frecuencia de actualización de 144Hz con HDMI 2.0 o 180Hz con DisplayPort.

Para los que no son jugadores, están el DA271K y el DA321QK. Como podrías haber imaginado, estos tienen pantallas de 27 pulgadas y 31,5 pulgadas respectivamente. Ambos son en 4K y tienen una frecuencia de actualización de 60Hz. Y dado que no están diseñados para juegos, 60Hz está completamente bien. Estos también se lanzarán en el cuarto trimestre con precios que comienzan en $350 para el DA271K y $400 para el DA321K.