Aceite de palma: ¿Cuál es el veredicto?

El aceite de palma es un aceite comestible con un sabor neutral. Proviene del fruto de los árboles de palma (Elaeis guineensis). Los árboles de palma de aceite se originaron en África, pero hace más de 100 años, el cultivo fue llevado al sudeste de Asia. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, Indonesia y Malasia ahora representan más del 85% del suministro mundial de aceite de palma, aunque hay otros 42 países que también producen el aceite.

A pesar de su popularidad generalizada en productos procesados, hay controversia sobre si el aceite de palma debería incluirse en una dieta saludable.

Este artículo explorará los beneficios y desventajas del consumo de aceite de palma.

Usos del Aceite de Palma: Alimentación, Higiene, Industrial

El aceite de palma es un ingrediente versátil que se encuentra en casi la mitad de todos los productos envasados en el supermercado. A diferencia del aceite de coco, el aceite de palma se mantiene semisólido a temperatura ambiente, lo que lo convierte en una adición ideal a los productos para untar. También resiste la oxidación, lo que extiende eficazmente la vida útil.

Por estas razones, el aceite de palma se encuentra en productos alimenticios populares, incluyendo:

Panes

Dulces

Papas fritas

Chocolates

Comidas congeladas o listas para comer

Helados

Pizzas

Untables como mantequilla de cacahuete, margarina y crema de avellanas

Manteca vegetal

Nata montada

El aceite de palma también se encuentra en muchos productos de higiene, desde desodorante hasta pasta de dientes y champú. En la agricultura industrial, el aceite de palma puede usarse en piensos para animales o como fuente de energía alternativa (es decir, biocombustible).

¿Por qué dicen que el aceite de palma es malo?

Algunas personas pueden decir que el aceite de palma es malo porque casi la mitad de sus calorías provienen de grasas saturadas.

Grasas saturadas y colesterol

Según la Asociación Americana del Corazón (AHA), las grasas saturadas como las que se encuentran en el aceite de palma tropical están asociadas con un aumento del colesterol de lipoproteínas de baja densidad (LDL) o “malo” y pueden aumentar el riesgo de enfermedad cardíaca. La AHA recomienda limitar el consumo de grasas saturadas a 13 gramos (g) por día.

También se ha criticado al aceite de palma en el informe de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) sobre la toxicidad potencial de los ácidos grasos. El informe sugiere que cuando el aceite de palma se calienta, produce glicidol, un posible carcinógeno (agente que causa cáncer). Es importante mencionar que la investigación destacada en el informe de 2016 se llevó a cabo en modelos animales. La investigación basada en animales puede proporcionar alguna idea sobre los resultados de la salud humana, pero los resultados pueden diferir en los humanos.

La comida no es necesariamente toda “buena” o toda “mala”

Aunque algunos alimentos tienen la reputación de ser “malos”, hay que tener en cuenta que la nutrición es más compleja que esto. La comida no es inherentemente “buena” o “mala” para ti. Algunos alimentos, como el aceite de palma, tienen tanto beneficios para la salud como posibles inconvenientes a considerar.

Datos nutricionales del aceite de palma

El aceite de palma, al igual que todos los demás aceites, es 100% grasa. Y aunque el aceite de palma contiene una alta concentración de grasas saturadas, también contiene otras fuentes de grasas y nutrientes esenciales, como la vitamina E. Consumir suficiente vitamina E es importante porque actúa como antioxidante protegiendo a las células contra el cáncer y enfermedades crónicas como la enfermedad cardíaca.

Conclusiones

Una cucharada de aceite de palma contiene:

Considerando los pros y los contras

Si no está seguro de si el aceite de palma es adecuado para usted, considere hablar con un dietista registrado (RD). Los expertos del Programa de Salud de Harvard sugieren que el aceite de palma es una alternativa más saludable a las grasas trans. Sugieren elegir aceites que permanezcan líquidos a temperatura ambiente, ya que tienden a contener menos grasas saturadas.

Beneficios del aceite de palma

Algunas investigaciones han relacionado el consumo de aceite de palma refinado o rojo con los siguientes beneficios:

Conclusiones

Los estudios sobre los efectos del aceite de palma en la salud del corazón han arrojado resultados mixtos. Una revisión de 2018 determinó que no hay pruebas suficientes a favor o en contra del aceite de palma en cuanto a los resultados de la salud del corazón.

Desventajas del aceite de palma

Uno de los principales posibles inconvenientes del aceite de palma es que contiene la cadena de ácidos grasos saturados conocida como ácido palmítico.

Un estudio comparativo de 2017 sugiere que el ácido palmítico es más probable que contribuya a la inflamación, la resistencia a la insulina (las células no responden bien a la insulina y no pueden absorber la glucosa de la sangre, lo que provoca una acumulación de glucosa y la necesidad de más insulina) y el almacenamiento de grasa u obesidad que otras formas de cadenas de ácidos grasos, como el ácido láurico en el aceite de coco y la grasa monoinsaturada u oleico en el aceite de oliva.

Aceite de palma de origen ético

El aceite de palma a veces se denomina aceite de palma conflictivo porque su cultivo y producción contribuyen a la deforestación masiva y al daño ambiental. Sin embargo, el aceite de palma es uno de los cultivos de mayor rendimiento, por lo que cambiar a otros cultivos vegetales para la producción de aceites requeriría más tierra para el mismo rendimiento.

Conclusión

Es posible encontrar aceite de palma de origen ético. Considere utilizar la Lista de Puntuación de Aceite de Palma del Fondo Mundial para la Naturaleza para encontrar las opciones más sostenibles y éticamente producidas.

Resumen

El aceite de palma es un aceite tropical popular en productos alimenticios y de higiene, y se utiliza en la agricultura animal y como fuente de energía alternativa. Ha habido mucha controversia sobre si sus beneficios superan sus posibles desventajas. Algunos estudios han demostrado que las propiedades del aceite de palma pueden beneficiar la salud, mientras que otros han demostrado lo contrario. Considere los beneficios y las desventajas del aceite de palma antes de decidir usarlo o evitarlo.

