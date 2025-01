Accionistas instan a UnitedHealth a analizar el impacto de los rechazos en la atención médica por Reuters.

“

Por Amina Niasse y Ross Kerber

NUEVA YORK / BOSTON (Reuters) – Los accionistas de UnitedHealth Group (NYSE:) dijeron el miércoles que solicitaron a la compañía preparar un informe sobre los costos y el impacto en la salud pública relacionados con sus “prácticas que limitan o retrasan el acceso a la atención médica”.

Si la propuesta llega a votarse en la reunión anual de la empresa, se plantearía un tema controvertido después de que un ejecutivo de alto rango fuera asesinado a tiros en Manhattan el mes pasado.

Un portavoz de UnitedHealth dijo que la compañía responderá a las propuestas de los accionistas para su documento proxy de 2025 una vez presente el documento que sirve como agenda para su reunión anual, la cual aún no ha sido programada. En los últimos años, la compañía ha publicado su proxy en abril antes de una reunión anual en junio.

Entre quienes presentaron la resolución se encuentran grupos religiosos liderados por las Hermanas de los Sagrados Nombres de Jesús y María de Quebec, y Trillium Asset Management.

El grupo propuso un análisis de cómo la autorización previa, o aprobación requerida por un asegurador antes de que un paciente pueda recibir atención médica, y las negaciones de servicios médicos llevan a los pacientes a renunciar al tratamiento.

“El patrón de retrasos y negaciones de atención médica necesaria por parte de UnitedHealth y otras compañías de seguros daña a más que solo al paciente mismo”, dijo Wendell Potter, presidente del Center for Health & Democracy y ex ejecutivo de Cigna (NYSE:), en una declaración enviada en apoyo de la resolución por el Interfaith Center on Corporate Responsibility.

UnitedHealth opera la aseguradora de salud más grande del país, UnitedHealthcare, así como el administrador de beneficios farmacéuticos Optum y prácticas médicas.

El asesinato del CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, en diciembre galvanizó la crítica a las aseguradoras de salud en EE. UU., con multitudes de pacientes describiendo una atención retrasada o denegada y acusando a las empresas de utilizar prácticas engañosas.

Luigi Mangione, de 26 años, quien fue acusado de matar a Thompson, se declaró no culpable en un tribunal de Nueva York en diciembre después de recibir miles de dólares en donaciones públicas poco después de su arresto.

En una declaración de diciembre, UnitedHealth dijo que aprueba y paga un promedio del 90% de las reclamaciones médicas presentadas.

“Se ha difundido información altamente inexacta y gravemente engañosa sobre el tratamiento de las reclamaciones de seguros de nuestra compañía”, dijo UnitedHealth.

El CEO de UnitedHealth, Andrew Witty, en un mensaje a los empleados describió a Thompson como “uno de los buenos”, agregando que la empresa seguirá prestando servicio a los estadounidenses más vulnerables.

“