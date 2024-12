El Rally de Santa Claus arranca en Wall Street: las acciones suben, Tesla se dispara, Bitcoin alcanza los $98,000

Wall Street dio inicio a la temporada del Rally de Santa Claus en una nota positiva, con todos los principales índices y sectores cerrando al alza en una sesión acortada antes de las vacaciones de Navidad.

El S&P 500 subió un 1%, extendiendo sus ganancias por tercera sesión consecutiva después de la volátil reunión de la Reserva Federal la semana pasada.

El Dow Jones Industrial Average subió un 0.9%, mientras que el Nasdaq 100, orientado hacia la tecnología, ganó un 1.3%, casi borrando las pérdidas de la semana pasada.

Las acciones de consumo discrecional, el sector de mejor rendimiento del año, lideraron el rally en medio de bajos volúmenes de negociación. Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) se disparó un 7.35%, marcando su mejor rendimiento en un solo día desde noviembre.

Otros destacados del S&P 500 incluyeron a Walmart Inc. (NYSE: WMT), Starbucks Corp. (NASDAQ: SBUX) y Netflix Inc. (NASDAQ: NFLX), con aumentos del 2.4%, 2.8% y 2.5% respectivamente.

El índice del dólar estadounidense registró modestas ganancias, con el billete verde rondando cerca de máximos de más de un año frente al euro. Los rendimientos de los bonos del Tesoro se mantuvieron estables, con el referencial a 10 años en un 4.6%, el nivel más alto desde mayo.

En commodities, el oro subió un 0.4%, mientras que los precios del petróleo aumentaron un 0.7%.

El apetito por el riesgo volvió al mercado de criptomonedas luego de la reciente volatilidad, ya que Bitcoin (CRYPTO: BTC) subió un 4% a más de $98,000. Este rally impulsó las acciones relacionadas con criptomonedas, incluyendo a Microstrategy Inc. (NASDAQ: MSTR), MARA Digital Holdings Inc. (NASDAQ: MARA) y Coinbase Global Inc. (NASDAQ: COIN), todas registrando ganancias notables.

Principales Índices

Precio

Variación % en 1 día

Nasdaq 100

21,771.80

1.3%

S&P 500

6,032.64

1.0%

Russell 2000

2,254.99

0.8%

Dow Jones

43,239.42

0.8%

Actualizado a las 1:00 p.m. ET

Según datos de Benzinga Pro:

El SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE: SPY) subió un 1.1% a $601.01.

El SPDR Dow Jones Industrial Average (NYSE: DIA) subió un 0.8% a $432.44.

El Invesco QQQ Trust Series (NASDAQ: QQQ) subió un 1.3% a $529.94.

El iShares Russell 2000 ETF (NYSE: IWM) aumentó un 1% a $223.46.

El Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (NYSE: XLY) fue el que mejor desempeño tuvo, con un aumento del 2.3%; el Utilities Select Sector SPDR Fund (NYSE: XLU) se rezagó, con un aumento del 0.5%.

Foto vía Shutterstock.

