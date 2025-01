Acciones sacudidas por la ansiedad arancelaria mientras el dólar sube: resumen del mercado

Noticias de última hora sobre aranceles desconcertaron a los operadores en todas las clases de activos el viernes, rompiendo la calma impulsada anteriormente por la disminución de la ansiedad en torno al sector tecnológico. Una afirmación de la Casa Blanca de que el presidente Donald Trump planea imponer aranceles a China, México y Canadá este fin de semana hizo subir al dólar mientras las acciones se vieron afectadas.

El S&P 500 borró un rally que se acercaba al 1%. El dólar se mantuvo cerca de máximos de la sesión después de que la Casa Blanca dijo que Trump tiene la intención de seguir adelante con los planes el sábado para imponer aranceles del 25% a México y Canadá y un arancel del 10% a China. Estados Unidos también negó un informe de noticias que indicaba que el presidente planeaba retrasar la implementación por un mes, lo que anteriormente hizo que el dólar bajara ligeramente. El dólar canadiense perdió un 0.2% mientras que el peso apenas se movió. El petróleo fluctuó.

“Los toros han tratado de mantener la calma y seguir adelante a través de toda la turbulencia de esta semana, pero la presión de la incertidumbre les impide pastar pacíficamente en las acciones”, dijo Max Gokhman de Franklin Templeton Investment Solutions. “Al acercarse al fin de semana, parece que ni siquiera el personal más cercano a la Oficina Oval tiene todos los detalles y algunos toros están regresando al establo para esperar una tormenta probable”.

La caída en las acciones se produjo después de un comienzo relativamente positivo del día, con el mercado borrando brevemente las pérdidas que se habían producido por la preocupación de que un modelo de inteligencia artificial barato de la startup china DeepSeek podría hacer que las valoraciones de la tecnología en auge sean difíciles de justificar. El mercado apenas se movió después de que la medida de inflación preferida por la Reserva Federal se mantuviera en línea con las estimaciones, aunque aún permaneció muy por encima del objetivo del 2% del banco central.

Los operadores han tenido que lidiar con “un juego de ping-pong de titulares similar a 2017/2019, ya que varios medios publican diversas historias sin fuente que la administración rápidamente refuta, lo que lleva a una acción de precios salvaje”, dijo Brent Donnelly, presidente de Spectra Markets.

El S&P 500 cayó un 0.5%. El Nasdaq 100 perdió un 0.2%. El Dow Jones Industrial Average cayó un 0.6%. Se esperaba que el presidente Trump se reuniera con el director de Nvidia Corp., Jensen Huang, el viernes mientras Estados Unidos se prepara para establecer aranceles a los semiconductores, evalúa el destino de un programa de subsidios y examina si DeepSeek eludió los controles de exportación para obtener los productos de los fabricantes de chips.

El índice Bloomberg del dólar subió un 0.3%. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó cinco puntos básicos al 4.57%.

Con cuatro de las empresas del grupo “Magnificent Seven” ya habiendo presentado sus informes de ganancias, es posible que los inversores respiren aliviados de que no hayan surgido preocupaciones serias sobre la angustia de DeepSeek ni signos serios de desaceleración en la demanda general. Las implicaciones para las ganancias tecnológicas son profundas, con cientos de miles de millones de dólares en gastos de capital desplegados pero los beneficios aún en gran medida elusivos. También son inmensas las repercusiones para un mercado de valores que pasó la mayor parte de dos años subiendo casi únicamente por la promesa de la inteligencia artificial.

Las acciones de tecnología de gran capitalización de EE. UU. están listas para convertirse en los “Lagnificent 7” este año, advirtió Michael Hartnett de Bank of America Corp., sugiriendo que los inversores deberían comprar acciones internacionales baratas en lugar de perseguir acciones costosas de EE. UU.

El estratega, quien acuñó el popular término “Magnificent Seven” para referirse al puñado de acciones tecnológicas que impulsaron el rally del 70% del S&P 500 desde finales de 2022, dijo que los inversores se han vuelto sobrepuestos a las acciones de EE. UU. después de atraer flujos récord en enero.

“El excepcionalismo estadounidense ahora es excepcionalmente caro, excepcionalmente bien poseído”, escribió el estratega. “‘Magnificent 7’ se convierte en ‘Lagnificent 7,’ apoya la ampliación de los mercados de acciones y crédito de EE. UU. y mundiales”.

Para Matt Maley en Miller Tabak + Co., los desarrollos de esta semana han puesto al menos un poco de límite al crecimiento de ganancias que se puede esperar en el fenómeno de la inteligencia artificial.

“En nuestra opinión, no pasará mucho tiempo antes de que el mercado de valores necesite ajustarse a la idea de que aunque el fenómeno de la inteligencia artificial podría/debería seguir siendo un factor positivo, es probable que no sea tan poderoso como el mercado ha estado fijando en los últimos seis meses”, señaló Maley.

El crecimiento de la demanda de chips de inteligencia artificial se está desacelerando, junto con la entrada de DeepSeek, dominará la narrativa cuando Advanced Micro Devices Inc., Qualcomm Inc. y Arm Holdings Plc reporten resultados.

Alphabet Inc. también enfrentará preguntas sobre cómo mitigará los costos de desarrollar sus herramientas de inteligencia artificial a la luz del rendimiento de DeepSeek y los costos más bajos. Sin embargo, la fuerte demanda de servicios en la nube impulsará los resultados para el propietario de Google y su homólogo de Magnificent Seven, Amazon.com Inc.

“DeepSeek sigue siendo un tema importante”, dijo John Belton en Gabelli Funds. “Está claro que DeepSeek logró algunos avances emocionantes en ingeniería que ayudarán a otros laboratorios de IA a construir modelos de manera más eficiente. Pero muchas cifras principales asociadas con estos avances son engañosas. Esto es más evolutivo que revolucionario, y es consistente con el progreso tecnológico natural/normal donde esperaríamos eficiencias informáticas con el tiempo”.

La aparición de DeepSeek revolucionó los mercados a principios de esta semana, pero los inversores ven un alcance limitado para que la startup china de inteligencia artificial afecte el rendimiento de los Magnificent Seven, según mostró la última encuesta Pulse de Bloomberg Markets Live.

De los 260 encuestados, el 88% indicó que el debut del último modelo de la startup, que restó $784 mil millones del S&P 500 el lunes, tendrá poco o ningún impacto en las acciones de los gigantes tecnológicos de EE. UU. en las próximas semanas. Pocos están reduciendo su exposición al S&P 500, un índice dominado por las masivas empresas tecnológicas.

Los traders minoristas invirtieron $8.1 mil millones en acciones de EE. UU. en la semana hasta el miércoles, la mayor cantidad en dos años, según un análisis de Emma Wu, estratega cuantitativa y de derivados globales de JPMorgan.

Los flujos de fondos cotizados en bolsa esta semana representaron la mitad del desequilibrio con $4.6 mil millones, mientras que las acciones individuales representaron ligeramente menos de la mitad del desequilibrio minorista con $3.5 mil millones.

“Esperamos que la mayor eficiencia de los nuevos algoritmos más económicos conduzca a un aumento de la productividad económica, lo que respalda el mercado de valores en general”, dijo Solita Marcelli de UBS Global Wealth Management. “Además de estos posibles aumentos de productividad, creemos que la combinación de una sólida actividad económica en EE. UU., un crecimiento de las ganancias saludable, costos de endeudamiento más bajos y el potencial de una mayor actividad en los mercados de capital llevarán a un alza en las acciones durante el resto de 2025”.

La firma ve al S&P 500 alcanzando los 6,600 al final del año.

Destaques corporativos:

Apple Inc. entregó un pronóstico de ingresos tranquilizador para el trimestre actual, ayudando a impulsar las acciones de la empresa más valiosa del mundo después de que sus resultados navideños mostraran declives impactantes para China y el iPhone.

Intel Corp. emitió un pronóstico de ingresos para el período actual que no cumplió con las expectativas de los analistas.

Exxon Mobil Corp. superó las estimaciones de ganancias ya que un fuerte crecimiento de la producción amortiguó la caída en los precios del petróleo y los margenes de refinación, aliviando las preocupaciones de los inversores sobre un aumento en el gasto de capital.

Chevron Corp. aumentó los dividendos en un 5% aunque las ganancias estuvieron por debajo de las expectativas debido a la disminución de los precios del crudo y los márgenes de refinación.

Walgreens Boots Alliance Inc. suspendió el dividendo trimestral que había pagado durante los últimos 92 años en un intento de conservar efectivo y revitalizar el negocio.

AstraZeneca Plc abandonó los planes de invertir £450 millones ($558 millones) en una planta de fabricación de vacunas en el Reino Unido, tras una lucha prolongada con el nuevo gobierno laborista sobre el nivel de financiación estatal para el sitio.

AbbVie Inc. subió lo más en poco más de cuatro años después de pronosticar ganancias para 2025 por encima de la expectativa promedio de Wall Street a medida que dos medicamentos clave ganaron terreno.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 cayó un 0.5% a las 3:15 p.m. hora de Nueva York

El Nasdaq 100 cayó un 0.2%

El Dow Jones Industrial Average cayó un 0.7%

El índice MSCI World cayó un 0.5%

Monedas

El índice Bloomberg del dólar subió un 0.3%

El euro cayó un 0.2% a $1.0373

La libra esterlina cayó un 0.2% a $1.2396

El yen japonés cayó un 0.6% a 155.16 por dólar

Criptomonedas

Bitcoin cayó un 2.9% a $102,064.37

Ether subió un 2.3% a $3,318.22

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó cinco puntos básicos al 4.57%

El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años cayó seis puntos básicos al 2.46%

El rendimiento de los bonos a 10 años de Gran Bretaña cayó dos puntos básicos al 4.54%

Productos básicos

Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.

–Con la asistencia de Phil Kuntz, Martin Keohan, Margaryta Kirakosian, Sujata Rao y Chiranjivi Chakraborty.

