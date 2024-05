Acciones que registran los mayores movimientos después del cierre: NVDA, SNOW, VFC

Échale un vistazo a las empresas que están en boca de todos después del cierre: Nvidia: el fabricante de chips aumentó alrededor del 4% después de anunciar un desdoblamiento de acciones de 10 a 1 . Nvidia también superó las estimaciones de Wall Street para el primer trimestre fiscal tanto en ingresos como en beneficios, y emitió una sólida guía para el trimestre actual. Otras acciones relacionadas con la inteligencia artificial también se negociaron al alza en solidaridad, con Super Micro Computer y Advanced Micro Devices subiendo más del 2% y 1%, respectivamente. Snowflake: la empresa de computación en la nube subió más del 5%. Los ingresos del primer trimestre fiscal superaron las expectativas de la calle, llegando a $829 millones, frente a las estimaciones del consenso de $786 millones, según LSEG. Sin embargo, las ganancias ajustadas para el período fueron de 14 centavos por acción, perdiendo las previsiones del consenso por 4 centavos. VF Corp .: la empresa de ropa y calzado cayó un 9% después de registrar una pérdida inesperada para el último trimestre y unos ingresos que no cumplieron con las expectativas de Wall Street. VF Corp. registró una pérdida de 32 centavos por acción en $2.37 mil millones de ingresos. Los analistas consultados por LSEG esperaban ganancias de 1 centavo por acción y $2.41 mil millones de ingresos. E.l.f. Beauty: la empresa de cosméticos cayó un 2% después de informar unas previsiones para todo el año más débiles de lo que esperaba Wall Street. E.l.f. espera que las ventas netas oscilen entre $1.23 mil millones y $1.25 mil millones, mientras que los analistas consultados por FactSet anticipaban $1.27 mil millones. La perspectiva suave eclipsó los resultados superiores a las expectativas en el cuarto trimestre fiscal. Synopsys: la acción de diseño electrónico cayó más del 1%. Synopsys no cumplió con las estimaciones de Wall Street en ingresos y beneficios en el segundo trimestre fiscal, registrando ganancias ajustadas de $3 por acción en $1.46 mil millones de ingresos. Los analistas consultados por LSEG esperaban ganancias de $3.03 por acción y ingresos de $1.5 mil millones. LiveRamp Holdings: la acción de tecnología publicitaria subió casi un 12% en sus resultados del cuarto trimestre fiscal, superando las estimaciones de los analistas, según FactSet. LiveRamp también emitió una sólida guía para el trimestre actual y el año completo. La empresa espera que los ingresos para el año oscilen entre $710 mil millones y $730 mil millones, frente a la estimación del consenso de $704.8 mil millones. News Corp .: el propietario de Dow Jones y The Wall Street Journal subió un 4% después de firmar un acuerdo multianual para poner su contenido de noticias a disposición de OpenAI. Cytokinetics: las acciones cayeron un 12% después de que la empresa biofarmacéutica anunciara una oferta de acciones comunes de $500 millones , con JPMorgan, Goldman Sachs y Morgan Stanley actuando como únicos directores de mercado conjuntos. DuPont de Nemours: las acciones subieron alrededor del 5% después de que la empresa anunciara que se dividiría en tres negocios separados, con una empresa centrada en electrónica y otra en filtración y purificación de agua. La tercera, que albergará sus operaciones de soluciones industriales, incluyendo adhesivos, se convertirá en la nueva DuPont. El CEO Ed Breen también planea renunciar el 1 de junio y será reemplazado por la directora financiera Lori Koch. Breen se convertirá en presidente ejecutivo de la junta. – CNBC’s Darla Mercado, Sarah Min, Scott Schnipper y Christina Cheddar-Berk contribuyeron a este informe.