Acciones que más se mueven en el premercado: MU, LW, DRI

Revisa las compañías que están haciendo titulares antes de la apertura. Micron – Las acciones de la compañía de chips cayeron casi un 13% en el comercio previo a la apertura después de que el fabricante de chips emitiera una guía de segundo trimestre más débil de lo esperado. Los ingresos del primer trimestre estuvieron en línea con las expectativas de los analistas, mientras que las ganancias superaron las estimaciones. Lamb Weston – Las acciones del fabricante de papas congeladas cayeron un 18% después de publicar resultados trimestrales que no alcanzaron las estimaciones en los ingresos y las ganancias. Lamb Weston reportó ganancias ajustadas de 66 centavos por acción en $1.60 mil millones en ingresos. Eso no alcanzó los 101 centavos por acción y $1.67 mil millones en ingresos esperados por los analistas consultados por FactSet. La compañía también nombró un nuevo CEO mientras enfrenta la presión continua del inversor activista Jana Partners para cambiar su equipo de liderazgo. Darden Restaurants – La empresa matriz de Olive Garden y LongHorn Steakhouse subió un 8% después de reportar una superación en ganancias y ingresos para su segundo trimestre fiscal. Darden también elevó su guía de ingresos anuales. Ahora espera ingresos de $12.1 mil millones, frente a su guía previa de $11.80 mil millones a $11.9 mil millones. Los analistas consultados por FactSet esperaban una guía de $11.97 mil millones. Lennar – El constructor de viviendas cayó un 10.2% después de que las ganancias del primer trimestre fiscal no cumplieran con las expectativas de los analistas. Lennar ganó $4.06 por acción en $9.95 mil millones en ingresos, mientras que los analistas encuestados por LSEG habían anticipado $4.16 por acción y $10.08 mil millones, respectivamente. Tesla – Las acciones del fabricante de vehículos eléctricos subieron un 3% después de caer más de un 8% durante la sesión del miércoles luego de que los mercados se desplomaran debido a que la Reserva Federal indicó menos recortes de tasas el próximo año. Conagra Brands – La empresa de alimentos envasados cayó un 2% después de reducir su perspectiva para el año fiscal. Conagra ahora espera que sus ganancias ajustadas del año fiscal se sitúen en un rango entre $2.45 y $2.50 por acción, por debajo de su guía anterior de entre $2.60 y $2.65 y la estimación de FactSet de $2.58. Sin embargo, Conagra informó una superación en las ganancias ajustadas del segundo trimestre fiscal y en los ingresos frente al consenso de FactSet. Accenture – La empresa de gestión de servicios de TI subió un 7% tras superar las expectativas de ingresos del primer trimestre fiscal y elevar su guía anual. Accenture dijo que ahora espera que los ingresos crezcan entre un 4% y un 7%, frente a un pronóstico previo del 3% al 6%. Carmax – Las acciones subieron más de un 6% después de que los resultados del tercer trimestre superaran las expectativas de Wall Street. Carmax ganó 81 centavos por acción en ingresos de $6.22 mil millones para el período. Eso está por encima de los 62 centavos por acción en ingresos de $6.05 mil millones que esperaban los analistas consultados por FactSet. Palantir – Las acciones de la empresa de software de inteligencia artificial aumentaron casi un 3% después de anunciar una asociación ampliada con el Ejército de los Estados Unidos, con un contrato por un valor de aproximadamente $619 millones. Las acciones habían caído alrededor del 4% durante la liquidación del miércoles. – Informaron Sarah Min, Yun Li, Alex Harring, Michelle Fox, Lisa Han y Sean Conlon de CNBC