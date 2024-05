Acciones que experimentan los mayores movimientos antes de la campana: NVDA, LYV, SNOW

“

Echa un vistazo a las empresas que están protagonizando titulares en la negociación antes de la apertura del mercado. Nvidia: El fabricante de chips subió un 7.4% tras presentar unos sólidos resultados del primer trimestre fiscal, mejores previsiones de lo esperado y el anuncio de un split de acciones de 10 a 1. Las acciones de Super Micro Computer y Advanced Micro Devices también subieron más de un 5% y un 3%, respectivamente. Taiwan Semiconductor: El fabricante de chips avanzó un 2.4% después de pronosticar un crecimiento anual del 10% para la industria global de semiconductores. Live Nation: Las acciones del gigante de conciertos cayeron un 6% antes de la apertura del mercado después de que Bloomberg informara que el Departamento de Justicia y un grupo de estados planean presentar una demanda contra la compañía en el Distrito Sur de Nueva York el jueves por violaciones antimonopolio relacionadas con la dominación de Ticketmaster en la venta de boletos para conciertos. Snowflake: La empresa de computación en la nube subió un 3.8% después de superar las estimaciones de ingresos del primer trimestre de Wall Street. Snowflake registró $829 millones en ingresos, mientras que los analistas encuestados por LSEG habían pronosticado $786 millones. Sin embargo, las ganancias ajustadas para el período fueron de 14 centavos por acción, una cifra que no cumplió con el consenso por 4 centavos. News Corp: Las acciones subieron más de un 5% tras el anuncio del miércoles por la noche de que la empresa de medios había alcanzado una “asociación global de varios años” con OpenAI. Como parte del acuerdo, OpenAI podrá mostrar contenido de las filiales de NewsCorp dentro de su chatbot ChatGPT. VF Corp: La empresa matriz de The North Face y Vans cayó un 13.6% después de informar de una pérdida inesperada por acción y unos ingresos suaves en el cuarto trimestre fiscal. VF Corp registró una pérdida de 32 centavos por acción en $2.37 mil millones en ingresos, mientras que los analistas encuestados por LSEG esperaban obtener 1 centavo por acción y $2.41 mil millones en ingresos. NetEase: Las acciones en EE. UU. del fabricante chino de juegos cayeron un 3.4% después de unos ingresos del primer trimestre inferiores a lo esperado. Además, NetEase distribuyó un dividendo trimestral más pequeño que en el trimestre anterior. E.l.f. Beauty: El fabricante de cosméticos subió un 3.4% después de superar fácilmente las previsiones de consenso de los analistas encuestados por FactSet para el cuarto trimestre fiscal. En concreto, e.l.f. registró 53 centavos en ganancias por acción, excluyendo elementos, en $321.1 millones en ingresos, mientras que los analistas habían calculado solo 33 centavos en $292.6 millones en ingresos. Sin embargo, las previsiones para todo el año estuvieron por debajo de lo esperado. LiveRamp Holding: La empresa de tecnología publicitaria subió un 14.5% debido a unos resultados del cuarto trimestre fiscal más fuertes de lo previsto. Además, LiveRamp ofreció una sólida guía de ingresos tanto para el trimestre actual como para el año completo. Cytokinetics: La empresa biofarmacéutica retrocedió un 14.7% a raíz de su oferta pública de acciones comunes por $500 millones. JPMorgan, Goldman Sachs y Morgan Stanley son los únicos corredores de bolsa conjuntos. DuPont de Nemours: Las acciones subieron un 5.3% después de que la empresa anunciara que se dividirá en tres negocios separados. Uno centrado en las soluciones industriales se convertirá en el nuevo DuPont. Los otros dos se centrarán en electrónica y limpieza de agua. Además, el CEO Ed Bred dijo que planea renunciar para convertirse en presidente ejecutivo del consejo el 1 de junio, y será sucedido por la directora financiera, Lori Koch. Alibaba: Las acciones cayeron un 1.5% después de que Bloomberg News informara que el gigante tecnológico chino está considerando vender bonos convertibles para recaudar $5 mil millones. Bloomberg, citando fuentes anónimas, dijo que una oferta de bonos podría surgir tan pronto como esta semana. Take-Two Interactive Software: Las acciones de videojuegos subieron un 2.3% después de recibir una mejora a comprar desde neutral en Bank of America. La firma de inversión dijo en una nota a los clientes que el catálogo de juegos de Take-Two para el año aún parece fuerte a pesar de que Grand Theft Auto está programado para el otoño de 2025. GoodRX: La plataforma de atención médica digital centrada en medicamentos subió un 5.8% después de recibir una mejora de RBC a sobrepeso desde rendimiento del sector. RBC dijo que las acciones tienen notables oportunidades de crecimiento. Hasbro: Las acciones subieron un 3% después de que JPMorgan mejorara la calificación de Hasbro a sobrepeso desde neutral, diciendo que los inversores están subestimando las eficiencias de costos y las previsiones de juegos digitales para el fabricante de juguetes. La firma de Wall Street dijo que espera que ambos se intensifiquen. – La contribución de los reporteros de CNBC Jesse Pound, Pia Singh, Yun Li, Tanaya Macheel, Sarah Min y Michelle Fox.

