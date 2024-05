Acciones que están registrando los mayores movimientos a mediodía: GPS, MDB, DELL

“

Echa un vistazo a las empresas que están en boca de todos en la negociación a mediodía: Dell Technologies – La acción de la empresa de software cayó un 22% después de que los ejecutivos advirtieran que sus márgenes brutos podrían enfrentar más presión en 2025. Lionsgate Studios – Las acciones subieron un 1% después de que Citi iniciara la cobertura del estudio de cine con una recomendación de compra. El banco citó la decisión de Lionsgate de separar su negocio Starz como un posible catalizador para una mayor expansión de márgenes. Zscaler – Las acciones aumentaron un 5,2% después de que la empresa de seguridad en la nube superara las expectativas de ganancias y ingresos del tercer trimestre fiscal. Zscaler reportó ganancias ajustadas de 88 centavos por acción en ingresos de $553 millones, mientras que los analistas encuestados por LSEG esperaban ganancias de 66 centavos en $535 millones en ingresos. Nordstrom – El operador de grandes almacenes con sede en Seattle vio cómo las acciones subían casi un 4% después de que la empresa reportara un sólido crecimiento de las ventas trimestrales y se mantuviera firme en su pronóstico para todo el año. Su cadena de precios bajos, Nordstrom Rack, superó a la marca insignia de Nordstrom con un aumento de ventas comparables del 7,9% interanual. Sin embargo, Nordstrom no cumplió con las expectativas trimestrales de ganancias de Wall Street. Gap – La minorista de ropa se disparó un 26% después de publicar ganancias por acción del primer trimestre fiscal de 41 centavos, por encima de los 14 centavos que esperaban los analistas encuestados por LSEG. Los ingresos de Gap de $3.39 mil millones también superaron la previsión de $3.29 mil millones. Ambarella – Las acciones se dispararon un 18% después de que el fabricante de chips anunciara que esperaba que los ingresos siguieran creciendo en fiscal 2025, citando una fuerte demanda de inteligencia artificial como catalizador. Ambarella reportó una pérdida de ganancias del primer trimestre que superó las expectativas de los analistas y unos ingresos que estuvieron en línea con el consenso. Marvell Technologies – La acción cayó un 11,8% después de que el fabricante de chips no cumpliera con las expectativas de ganancias del primer trimestre. Marvell reportó ganancias por acción de 24 centavos en ingresos de $1.16 mil millones, incumpliendo los 25 centavos en ganancias por acción en ingresos de $1.17 mil millones que esperaban los analistas, según LSEG. MongoDB – Las acciones cayeron casi un 25% después de que la empresa tecnológica redujera su pronóstico para el segundo trimestre, así como su pronóstico para todo el año fiscal. MongoDB dijo que esperaba ganar de 46 a 49 centavos por acción en $460 millones a $464 millones de ingresos, mientras que los analistas encuestados por LSEG habían previsto $470 millones de ingresos y ganancias de 58 centavos por acción. La empresa superó las expectativas de ganancias e ingresos para el trimestre de abril, pero aún experimentó un crecimiento del consumo más lento de lo esperado. SentinelOne – La empresa de ciberseguridad cayó un 15,3% después de emitir una perspectiva de ingresos más débil de lo que los analistas habían pronosticado. SentinelOne espera que sus ingresos se sitúen entre $808 millones y $815 millones en 2024, lo que fue inferior a los $817 millones pronosticados por LSEG. VF Corporation – La empresa de ropa y calzado se disparó un 11,7% después de anunciar que Sun Choe asumirá el cargo de presidente de marca global de Vans a finales de julio. Choe ocupaba anteriormente el cargo de director de producto en Lululemon. Cooper Companies – La empresa de dispositivos médicos añadió un 4,4% después de publicar una superación de ganancias ajustadas del segundo trimestre fiscal, aunque sus ingresos estuvieron por debajo de las expectativas de los analistas. Cooper también aumentó sus previsiones tanto para las ganancias como para los ingresos del año completo. Paycom Software – La acción cayó un 7,8% después de que la empresa de nóminas anunciara un cambio en la cúpula directiva. Paycom promocionó al asesor estratégico Randy Peck a director de operaciones y reveló la renuncia del co-CEO Christopher Thomas. First Solar – Las acciones cayeron un 5,2% después de que Mizuho rebajara la firma de tecnología solar a neutral desde comprar. El analista Maheep Mandloi destacó que el fuerte poder de fijación de precios ya parece estar reflejado en el precio de las acciones en ese momento. – CNBC’s Hakyung Kim, Yun Li, Jesse Pound y Pia Singh contribuyeron con el reportaje.

