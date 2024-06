Acciones que están experimentando los mayores movimientos a mediodía: ADBE, RH, HAS.

“

Échale un vistazo a las empresas que están dando de qué hablar en la negociación de mediodía: Adobe — Las acciones de software subieron un 14.5% debido a unos resultados trimestrales mejores de lo esperado. Adobe reportó ganancias ajustadas de $4.48 por acción en $5.31 mil millones en ingresos y aumentó su guía para todo el año. JPMorgan también elevó las acciones a una calificación de sobrepeso desde neutral. RH — La tienda minorista de lujo se desplomó un 17% después de reportar una pérdida por acción mucho mayor en el primer trimestre de lo que anticipaba Wall Street. RH registró una pérdida de 40 centavos por acción, excluyendo elementos, mientras que los analistas encuestados por LSEG esperaban una pérdida de solo 12 centavos por acción. Sin embargo, la compañía registró $727 millones en ingresos, por encima de la estimación de $725 millones de los analistas. Hasbro — Las acciones del fabricante de juguetes subieron un 6% gracias a una actualización de Bank of America a comprar desde neutral. El banco dijo el viernes que la estrategia de juegos digitales de Hasbro puede impulsar una recuperación de ganancias para la compañía en 2024 y 2025. Zscaler — Las acciones subieron aproximadamente un 1.8% después de ser elevadas a sobrepeso desde neutral en JPMorgan. El banco cree que la empresa de seguridad en la nube está cotizando con un descuento y la llamó “un proveedor líder en seguridad de redes Zero Trust”. Boeing — Las acciones de Boeing bajaron un 1.9% después de que la Administración Federal de Aviación estuviera investigando acusaciones de que el fabricante de aviones, junto con Airbus, podrían haber utilizado titanio falso en los aviones. El New York Times fue el primero en informar sobre las investigaciones. GameStop — Las acciones del minorista de videojuegos cayeron más de un 1% después de que el líder de las acciones meme, Keith Gill, pareciera aumentar su participación en GameStop a más de nueve millones de acciones. Stellantis — Las acciones de Stellantis cayeron más de un 4% después de que el CEO de la automotriz dijo que la compañía está trabajando para corregir errores “arrogantes” en los Estados Unidos que han contribuido a la disminución de las ventas y los problemas de inventario. Shopify — Las acciones de la empresa de comercio electrónico aumentaron alrededor de un 4.6% después de una actualización de Evercore ISI a sobresalir desde en línea. La firma dijo que hay una “Tesis Larga muy resistente” para la acción, citando un gran mercado direccionable. Dell Technologies — El fabricante de PC cerró ligeramente a la baja después de que el CEO Michael Dell revelara la venta de 5.7 millones de acciones. — CNBC’s Alex Harring, Michelle Fox y Pia Singh contribuyeron a la información.

