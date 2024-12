Acciones japonesas caen al cierre del mercado; Nikkei 225 baja un 0.77% según Investing.com

¡Investing.com – Las acciones en Japón cerraron a la baja el lunes, ya que las pérdidas en los sectores de , y llevaron a la caída de las acciones.

Al cierre en Tokio, el <índice> cayó un 0,77%.

Los mejores rendimientos de la sesión en el <índice> fueron Hino Motors, Ltd. (TYO:), que subió un 2,61% o 14,40 puntos para cerrar en 566,00 al cierre. Mientras tanto, Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. (TYO:) agregó un 2,29% o 50,50 puntos para terminar en 2.254,50 y Tokai Carbon Co., Ltd. (TYO:) subió un 1,97% o 17,70 puntos para llegar a 916,80 al cierre.

Los peores rendimientos de la sesión fueron para Nissan Motor Co., Ltd. (TYO:), que cayó un 5,73% o 29,20 puntos para cerrar en 480,00 al cierre. Japan Steel Works Ltd (TYO:) bajó un 4,94% o 300,00 puntos para terminar en 5.778,00 y Mitsubishi Motors Corp. (TYO:) cayó un 3,18% o 17,50 puntos para llegar a 532,60.

Las acciones en alza superaron a las declinantes en la Bolsa de Tokio por 2067 a 1625 y 203 cerraron sin cambios.

Las acciones de Hino Motors, Ltd. (TYO:) alcanzaron máximos de 52 semanas, subiendo un 2,61% o 14,40 a 566,00.

El <índice>, que mide la volatilidad implícita de las opciones del Nikkei 225, subió un 0,73% a 20,80.

El petróleo crudo para entrega en febrero bajó un 0,16% o 0,11 a $70,49 por barril. En otros lugares de la negociación de materias primas, el petróleo Brent para entrega en marzo cayó un 0,16% o 0,12 para llegar a $73,67 por barril, mientras que el contrato de futuros de oro de febrero cayó un 0,10% o 2,60 para cotizar a $2.629,30 por onza troy.

USD/JPY subió un 0,01% a 157,84, mientras que EUR/JPY aumentó un 0,04% a 164,62.

Los Futuros del Índice del Dólar Estadounidense bajaron un 0,02% a 107,78.