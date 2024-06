Acciones francesas se encaminan hacia la peor semana desde 2022 por temor a una victoria populista en las elecciones.

Desbloquea el Digest del Editor de forma gratuita

Roula Khalaf, Editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este boletín semanal.

Las acciones francesas cayeron en picado el viernes ante la perspectiva de un gobierno de extrema derecha con la izquierda como principal oposición que sacudió los mercados financieros europeos, profundizando la caída que ha borrado casi €100 mil millones del valor del índice principal de París.

El Cac 40 está en camino de vivir su peor semana desde marzo de 2022. Cayó un 2,9 por ciento a media tarde, liderado por una renovada venta de acciones bancarias.

El índice ha caído más de un 6 por ciento en las cinco sesiones de negociación desde la sorprendente decisión de Emmanuel Macron el domingo de convocar elecciones parlamentarias anticipadas, en las que la propia alianza centrista del presidente está en riesgo de ser barrida.

Según las encuestas recientes, las segundas vueltas se lucharían predominantemente entre candidatos presentados por un bloque de izquierda y la extrema derecha, con la expectativa de que el Rassemblement National de Marine Le Pen obtenga importantes ganancias.

Los inversores han estado preocupados por la perspectiva de un nuevo gobierno radical con grandes planes de gasto. El ministro de Finanzas, Bruno Le Maire, advirtió esta semana que una victoria de la extrema derecha podría llevar a una “crisis de deuda” similar a la agitación en el mercado de bonos del Reino Unido bajo la ex primera ministra Liz Truss.

La política de RN de recortar el impuesto al valor agregado sobre la energía, el combustible y los alimentos solo costaría €24 mil millones al año, dijo la campaña de Macron, citando cifras del Ministerio de Economía.

“Serán menos amigables hacia [la UE] y las cosas de las que hablan desde una perspectiva de política no sugieren que vayan a llegar con un montón de responsabilidad fiscal”, dijo James Athey, un gestor de fondos en Marlborough Group. “Incluso un resultado que no sea una victoria abrumadora del RN no es probable que sea estable en absoluto. Y los mercados odian la incertidumbre, la inestabilidad y la volatilidad.”

Cuatro partidos de izquierda llegaron a un pacto de unidad para las elecciones, que se celebrarán el 30 de junio y el 7 de julio. El viernes revelaron un programa conjunto que incluye promesas de gasto sin financiamiento por valor de decenas de miles de millones de euros.

El programa sin coste de la izquierda eliminaría el aumento planeado por Macron en la edad de jubilación a los 64 años y congelaría los precios de los alimentos y la energía.

La izquierda aumentaría los impuestos sobre los ingresos de los mejor pagados y reintroduciría el impuesto sobre el patrimonio.

“Financiaremos este programa extrayendo dinero de los que más pueden pagarlo”, dijo Olivier Faure, líder del partido socialista.

El programa de la izquierda también “rechaza” las reglas presupuestarias de la UE, que requerían un déficit de menos del 3 por ciento del PIB.

Nuevas proyecciones de los medios franceses basadas en los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo sugieren que solo alrededor de 40 de los diputados de Macron podrían clasificarse para la segunda vuelta y solo unos pocos de centroderecha. Algunos encuestadores cuestionan los métodos utilizados.

Cada vez más proyecciones tradicionales de encuestas basadas en las intenciones de voto sugieren que la gran mayoría de los diputados de la nueva asamblea estarán a favor de compromisos de gasto enormes.

Las preocupaciones sobre los mercados franceses “van desde un estancamiento del proceso de reforma, posibles rebajas de calificaciones, hasta crecientes preocupaciones sobre la posibilidad de una ruptura en la zona euro”, dijo Mohit Kumar, economista jefe para Europa en Jefferies.

Los bancos, que estarían expuestos a una desaceleración del crecimiento económico y poseen una deuda gubernamental sustancial, han sido algunas de las acciones con peor rendimiento. Crédit Agricole, BNP Paribas y Société Générale han caído un 12,9 por ciento, un 13 por ciento y un 15,7 por ciento, respectivamente, esta semana.

La decisión de Macron ha tenido repercusiones más allá del mercado de equidad francés. El euro ha caído frente al dólar, mientras que el índice Stoxx 600 de toda la región está en camino de vivir su peor semana desde octubre del año pasado, con las bolsas de valores de Alemania, Italia y España habiendo perdido terreno. En marcado contraste, el índice S&P 500 de Wall Street ha añadido un 1,6 por ciento esta semana.

“Cuando los estadounidenses despiertan, están vendiendo Europa y especialmente Francia, que es el eslabón más débil en este momento”, dijo John Plassard, especialista senior en activos de Mirabaud Group en Suiza.

Barclays, que durante meses había estado recomendando a los clientes tener un peso mayor que el índice de referencia en acciones europeas en relación con los EE. UU., redujo su posición el miércoles, aconsejando “precaución en la región por ahora dada la situación política en Francia”.

Los bonos del gobierno francés también se vieron afectados. La diferencia entre los rendimientos de referencia de Francia y Alemania, un barómetro del mercado para el riesgo de tener deuda de Francia, subió a 0,81 puntos porcentuales el viernes, el nivel más alto desde 2017.

Vídeo: Por qué está creciendo la extrema derecha en Europa | Película del FT

Este artículo ha sido corregido para corregir el valor perdido por el mercado francés