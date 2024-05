Acciones estadounidenses suben al cierre del comercio; Dow Jones Industrial Average sube 0.01% por Investing.com

“

Investing.com – Las acciones estadounidenses cerraron al alza el lunes, ya que las ganancias en los sectores de tecnología, finanzas y salud impulsaron al alza las acciones.

Al cierre en la NYSE, el Dow Jones añadió un 0.01%, mientras que el índice S&P 500 ganó un 0.70% y el índice Nasdaq subió un 1.10%.

Los mejores rendimientos de la sesión en el Dow Jones fueron para Intel Corporation (NASDAQ:), que subió un 2.13% o 0.64 puntos para cotizar en 30.72 al cierre. Mientras tanto, JPMorgan Chase & Co (NYSE:) sumó un 1.92% o 3.79 puntos para terminar en 200.71 y Apple Inc (NASDAQ:) aumentó un 1.66% o 3.10 puntos para llegar a 189.98 en la última operación.

Los peores rendimientos de la sesión fueron para Salesforce Inc (NYSE:), que cayó un 2.25% o 6.28 puntos para cotizar en 272.29 al cierre. Johnson & Johnson (NYSE:) descendió un 1.82% o 2.73 puntos para terminar en 146.97 y Unitedhealth Group (NYSE:) bajó un 1.68% o 8.66 puntos para llegar a 508.17.

Los mejores rendimientos en el S&P 500 fueron para Deckers Outdoor Corporation (NYSE:) que subió un 14.18% a 1,032.90, First Solar Inc (NASDAQ:) que aumentó un 10.78% para cerrar en 276.74 y Ross Stores Inc (NASDAQ:) que ganó un 7.79% para cerrar en 142.13.

Los peores rendimientos fueron para Intuit Inc (NASDAQ:) que cayó un 8.35% a 606.99 en la última operación, Dayforce Inc (NYSE:) que perdió un 7.60% para terminar en 56.18 y Elevance Health Inc (NYSE:) que cayó un 4.18% a 521.22 al cierre.

Los mejores rendimientos en el NASDAQ Composite fueron para Innovative Eyewear Inc (NASDAQ:) que subió un 428.49% a 0.98, Akanda Corp (NASDAQ:) que subió un 71.97% para cerrar en 4.11 y Onemednet Corp (NASDAQ:) que aumentó un 56.46% para cerrar en 2.30.

Los peores rendimientos fueron para Verastem Inc (NASDAQ:) que cayó un 66.17% a 4.12 en la última operación, Sensei Biotherapeutics Inc (NASDAQ:) que perdió un 45.89% para terminar en 0.79 y Genelux Corp (NASDAQ:) que bajó un 43.04% a 2.62 al cierre.

Las acciones a la baja superaron a las acciones al alza en la Bolsa de Nueva York en 0 a 0; en la Bolsa de Nasdaq, 0 cayeron y 0 avanzaron.

Las acciones de Deckers Outdoor Corporation (NYSE:) subieron a máximos históricos; aumentando un 14.18% o 128.25 a 1,032.90. Las acciones de First Solar Inc (NASDAQ:) subieron a máximos de 5 años; aumentando un 10.78% o 26.93 a 276.74. Las acciones de Dayforce Inc (NYSE:) cayeron a mínimos de 52 semanas; bajando un 7.60% o 4.62 a 56.18. Las acciones de Verastem Inc (NASDAQ:) cayeron a mínimos de 52 semanas; cayendo un 66.17% o 8.06 a 4.12. Las acciones de Genelux Corp (NASDAQ:) cayeron a mínimos históricos; perdiendo un 43.04% o 1.98 a 2.62.

El VIX, que mide la volatilidad implícita de las opciones del S&P 500, subió un 3.60% a 12.36.

Los futuros de oro para entrega en junio subieron un 0.77% o 18.00 a $2,352.50 la onza troy. En otros lugares en el comercio de materias primas, el petróleo crudo para entrega en julio subió un 1.07% o 0.83 a $78.55 por barril, mientras que el contrato de petróleo Brent para agosto subió un 1.20% o 0.98 para operar a $82.82 por barril.

El EUR/USD se mantuvo sin cambios en un 0.13% a 1.09, mientras que el USD/JPY cayó un 0.07% a 156.88.

Los futuros del índice del dólar estadounidense bajaron un 0.12% a 104.51.

“