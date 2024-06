Acciones estadounidenses cierran mixtas pero ganan en la semana a pesar de tropiezos en el comercio AI

Las acciones estadounidenses cerraron la semana en alza a pesar de que el comercio de inteligencia artificial mostró signos de agotamiento.

El Dow Jones lideró con una ganancia del 1.5% esta semana, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq 100 subieron alrededor del 0.5%.

Algunos economistas están pidiendo a la Reserva Federal que recorte las tasas de interés en julio a medida que el riesgo de recesión aumenta.

Las acciones estadounidenses cerraron mixtas el viernes pero terminaron la semana en alza a pesar de que el comercio de inteligencia artificial mostró signos de dificultades.

Liderando el mercado esta semana estuvo el Promedio Industrial Dow Jones, que subió casi un 2%. El S&P 500 y el Nasdaq 100 terminaron la semana con un aumento del uno por ciento.

El ascenso meteórico de las acciones de Nvidia se tomó un respiro el jueves y viernes, con la acción cayendo alrededor del 10% desde su máximo intradiario de $140.76.

Otras acciones calientes de IA como Broadcom, Dell y Super Micro Computer también cayeron entre un 1% y un 3% en la sesión de negociación del viernes.

Los inversores están prestando mucha atención a los nuevos datos económicos, ya que se empieza a hablar de un posible recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal en julio tras un aumento en las solicitudes de subsidio por desempleo semanales.

Actualmente, la probabilidad de un recorte de tasas de interés en julio es solo del 10%, según la herramienta CME FedWatch, aunque un economista ve las probabilidades de un recorte en la reunión de julio más cerca del 60%.

Un movimiento de la Reserva Federal sería para asegurar que no ocurra una recesión económica a medida que la inflación muestra un continuo progreso en su descenso.

La economista Claudia Sahm dijo a CNBC el viernes que la Fed estaba “jugando con fuego” al mantener las tasas de interés altas durante más tiempo.

“Mi escenario base no es una recesión,” dijo Sahm. “Pero es un riesgo real, y no entiendo por qué la Fed está aumentando ese riesgo. No estoy segura de qué están esperando.”

Esto fue lo que sucedió hoy:

En materias primas, bonos y criptomonedas:

El petróleo crudo West Texas Intermediate cayó un 0.78% a $80.66 por barril. El crudo Brent, el punto de referencia internacional, bajó un 0.60% a $85.20 por barril.

El oro disminuyó un 1.46% a $2,334.50 por onza.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se mantuvo estable en 4.26%.

El Bitcoin bajó un 1.25% a $64,034.

Leer el artículo original en Business Insider