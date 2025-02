Acciones debilitadas por la confianza encuentran apoyo mientras se espera a Nvidia

A look at the day ahead in U.S. and global markets from Mike Dolan

Golpeados por la disminución de la confianza del consumidor y de las empresas debido a la incertidumbre sobre las políticas económicas de Washington, los índices bursátiles de Wall Street están todos cayendo en terreno negativo para el año 2025, con la caída detenida por ahora, esperando los ingresos de Nvidia.

El último golpe de la calle principal ha inquietado a los mercados de acciones, bonos y créditos en general.

La confianza del consumidor de EE. UU. se deterioró a su ritmo más fuerte en 3 años y medio en febrero, con expectativas de inflación a 12 meses en alza debido a preocupaciones de que los aranceles a las importaciones aumentarían los precios para los hogares.

En mínimos de 8 meses, fue la tercera disminución mensual consecutiva en esa medida de sentimiento de los hogares y empujó el índice a la parte inferior del rango que ha prevalecido desde 2022.

Pero es solo el último de una serie de resultados similares de encuestas a consumidores, empresas y viviendas que muestran niveles crecientes de ansiedad sobre la maraña de señales de política nuevas a veces conflictivas del último gobierno de Donald Trump.

El temor angustioso es que los altos niveles de incertidumbre están haciendo imposible que las empresas planifiquen e inviertan, arrastrando la actividad económica y la contratación, debilitando los precios de las acciones y golpeando aún más la confianza en una espiral de riesgo.

Los indicadores de incertidumbre económica de EE. UU. ahora están en sus niveles más altos desde los cierres por la pandemia hace cinco años y los equivalentes globales están en sus niveles más altos registrados, según la serie del índice de incertidumbre de política económica.

Y los mercados financieros de EE. UU., que en su mayoría asumieron que la presidencia de Trump haría lo contrario por la confianza económica, ahora parecen haberse equivocado y están rotando frenéticamente las carteras.

El martes, el S&P 500 volvió a caer a su cierre más bajo del año. La caída en las grandes tecnológicas fue aún mayor, liderada por una caída del 3% antes de los resultados de Nvidia y una impresionante caída del 8% en el gigante automovilístico de Elon Musk, Tesla.

El valor de mercado de Tesla cayó por debajo de 1 billón de dólares por primera vez desde noviembre después de noticias de una disminución de las ventas en Europa el mes pasado, en medio de una serie de campañas de boicot debido a los roles políticos de Musk. La Asociación de Fabricantes de Automóviles Europeos informó que las ventas de Tesla cayeron un 45% en Europa, en comparación con un aumento del 37% en las ventas totales de vehículos eléctricos en Europa.

Eso ha hecho que los antiguos “Magníficos Siete” de las mega tecnológicas caigan profundamente en terreno negativo para 2025, marcando una ‘corrección’ oficial de más del 10% desde los máximos históricos de diciembre.

El Nasdaq más amplio y el Russell 2000 de pequeña capitalización ahora están más de un 2% negativos en lo que va del año, en marcado contraste con las ganancias del 14-15% en el DAX de Alemania o el Hang Seng de Hong Kong.

Historia Continúa

Los márgenes de préstamos para los créditos de alto rendimiento de EE. UU. subieron a su nivel más amplio en seis semanas. Los precios de las materias primas cayeron, con el petróleo crudo de EE. UU. alcanzando su punto más bajo del año, y tokens riesgosos como Bitcoin se desplomaron.

Los futuros del S&P 500 recuperaron algunas de las pérdidas a primera hora del miércoles, a la espera de la actualización de Nvidia pero también en parte debido a las esperanzas de recortes de tasas y a los movimientos fiscales nocturnos en el Congreso.

La angustia del mercado se propagó por el mercado de bonos el martes a medida que la encuesta a hogares, que vio caer también las lecturas de empleo, intensificaba la especulación sobre un recorte de la Reserva Federal. Los futuros ahora pronostican 55 puntos básicos de recortes de tasas de interés para el año, más de lo que indicaron los formuladores de políticas de la Fed en diciembre, y con un 80% de posibilidades de que el próximo se produzca tan pronto como junio.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años cayeron por debajo del 4,3% por primera vez este año y los rendimientos a 2 años cayeron a su nivel más bajo desde antes de las elecciones de noviembre, mostrando otro giro equivocado del ‘intercambio de Trump’.

El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, afirmó que la economía de EE. UU. era “frágil por debajo” y prometió “reprivatizar” el crecimiento reduciendo el gasto público y la regulación.

Y la Cámara de Representantes de EE. UU., controlada por los republicanos, avanzó tarde el martes la agenda de recortes de impuestos y seguridad fronteriza de Trump por un estrecho margen de dos votos, lo que supone un gran impulso para sus prioridades de 2025.

Pero en otro giro impactante en la política comercial, Trump abrió un nuevo frente el martes ordenando una investigación sobre posibles nuevos aranceles a las importaciones de cobre para reconstruir la producción estadounidense de un metal crítico para vehículos eléctricos y equipos militares.

En el extranjero, el repunte bursátil de Europa este año, sembrado principalmente por los temores de que los movimientos de Trump para trabajar con Rusia para buscar el fin de la guerra en Ucrania solo aumentaron los riesgos de seguridad de la región y las necesidades de gasto en defensa, continuó hasta alcanzar nuevos máximos históricos. El nuevo gobierno de Alemania se está formando después de las elecciones del fin de semana y está buscando aumentar el gasto fiscal, principalmente en defensa.

Durante la noche, EE. UU. y Ucrania acordaron los términos de un acuerdo de minerales que es central para la campaña de Kyiv para ganar el apoyo de Washington. El contenido del acuerdo preliminar dice que no especifica garantías de seguridad de EE. UU. o flujo continuo de armas, pero dice que Estados Unidos quiere que Ucrania sea “libre, soberana y segura”.

En Asia, el repunte bursátil de China también continuó y Hong Kong subió otro 3%, ayudado en parte por su propio auge en inteligencia artificial en torno al desarrollo de DeepSeek.

Japón fue la excepción, terminando en rojo el miércoles debido a la fortaleza del yen y a una posible subida de tipos de interés el próximo mes que lo sacudió.

Desarrollos clave que deberían proporcionar más dirección a los mercados de EE. UU. más tarde el miércoles:

* Ventas de viviendas nuevas de enero en EE. UU.

* Reunión de ministros de Finanzas y bancos centrales del G20 en Ciudad del Cabo

* Hablan el presidente de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, y el presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic; la formuladora de políticas del Banco de Inglaterra, Swati Dhingra, habla

* Ganancias corporativas de EE. UU.: Nvidia, Salesforce, Paramount Global, eBay, Agilent, Universal Health, Lowe’s, Synopsys, First Energy, NRG, TJX, Verisk, APA, Invitation Homes, etc.

* Tesoro de EE. UU. vende $44 mil millones en bonos a 7 años, $28 mil millones en bonos a 2 años con tasa flotante

(Por Mike Dolan, edición de Ros Russell; [email protected])