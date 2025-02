Acciones de Walmart sufren un golpe: esto es de lo que Wall Street está hablando después.

Los inversores de Walmart (WMT) fueron sorprendidos desprevenidos.

Las acciones registraron su peor día en más de un año el jueves, cayendo un 6,23% ya que el minorista sorprendió a los inversores con una débil perspectiva para 2025. Las acciones estaban relativamente sin cambios en las operaciones previas al mercado el viernes.

La sesión fue un nuevo y no deseado desarrollo en la historia de Walmart.

Durante gran parte de 2025, los inversores de Walmart solo veían un precio de acciones que subía constantemente al superar consistentemente las estimaciones de beneficios de los analistas y elevar la orientación. La impresionante racha de 2024 llevó las acciones a una valoración alta de 37 veces las ganancias futuras estimadas, un fuerte premio en comparación con las 22 veces otorgadas al S&P 500.

Pero con preocupaciones sobre aranceles y gasto del consumidor, la perspectiva de beneficios de Walmart era insuficiente.

La compañía proyectó un beneficio por acción anual de $2.50 a $2.60. Los analistas estimaban $2.76 por acción.

“No somos inmunes a esto [aranceles], pero normalmente trabajamos con proveedores al respecto. Cambiaremos el suministro donde sea necesario. Podemos enfocarnos en nuestras marcas privadas. Hay muchas herramientas que tenemos para intentar mantener esos precios bajos para los clientes”, dijo el CFO de Walmart, John David Rainey, a Yahoo Finance.

Lee más: ¿Qué son los aranceles y cómo te afectan?

La Street en gran parte defendió las acciones de Walmart después de la venta masiva, optando por reiterar calificaciones alcistas y objetivos de precios. Las estimaciones de beneficios por acción han comenzado a disminuir, muestran datos de Yahoo Finance, pero aún permanecen muy por encima de la orientación de la compañía.

“Esta empresa es consistente, y el consumidor es consistente, así que [Walmart] está bien posicionado para superar las expectativas y aumentar la orientación,” dijo el analista de TD Cowen, Oliver Chen, en el Morning Brief de Yahoo Finance. “Ciertamente nos gusta a largo plazo.”

Esto es lo que susurra Wall Street después de la perspectiva de 2025 de Walmart.

“El tema de ‘Walmart ganador’ continúa, aunque las altas expectativas del mercado y la guía para 2025 más débil que el consenso pesaron sobre las acciones. Pero nada ha cambiado. Walmart US sigue ganando participación en todos los grupos de ingresos (aunque liderada por consumidores de mayores ingresos), impulsada no solo por la atención de Walmart en cuanto a valor, sino también por su conveniencia.

“Negocios de mayor crecimiento como el mercado, el cumplimiento y la publicidad están contribuyendo cada vez más a las ganancias y ayudarán a impulsar los márgenes en el futuro (y creemos que Walmart puede superar los márgenes de EBIT históricos más altos). Creemos que la orientación de 2025 resultará ser conservadora como fue el caso en 2024, y creemos que Walmart está en posición de sobresalir en el incierto entorno macroeconómico.”

“Como el líder en valor en el comercio minorista, creemos que Walmart está bien posicionado en el entorno actual. Creemos que Walmart US seguirá ganando participación, la tendencia a la baja continúa y la penetración de las marcas privadas crece.”

Calificación: Reiterada Sobreponderar

Precio Objetivo: $112, reiteración

“La reacción es peor que la realidad, defenderíamos las acciones ya que Walmart controla el margen de ganancias. Objetivamente, creemos que la historia de Walmart está en gran parte intacta con el debate de vaso medio lleno vs. medio vacío siendo una cuestión de cómo ves la reinversión. De hecho, como ha sido el caso durante todo el año, el potencial al alza ha sido en gran parte impulsado por los impulsores tradicionales del comercio minorista (por ejemplo, ventas, gestión de inventarios cadena de suministro) vs. los pozos de beneficios alternativos que siguen siendo relativamente más modestos en la expansión del margen.

“Esto no quiere decir que el progreso en el ‘segundo estado de resultados’ no esté continuando. De hecho, notamos un crecimiento de los ingresos por publicidad que sigue siendo fuerte, los Servicios de Cumplimiento de Walmart volviéndose positivos en el margen de contribución, la compañía desglosando ‘membresía y otros ingresos’ por segmento mostrando que Walmart US subió más del 30% en el cuarto trimestre, las pérdidas de eCommerce de Walmart US mejoraron en un 80% vs. el año pasado, y Walmart ahora ofrece cobertura del 93% de la población en el mismo día/al día siguiente con los consumidores pagando por la entrega de 1-3 horas.”

—

Brian Sozzi es Editor Ejecutivo de Yahoo Finance. Sigue a Sozzi en X @BrianSozzi, Instagram y LinkedIn. ¿Consejos sobre historias? Envía un correo electrónico a [email protected].

Haz clic aquí para conocer todas las últimas noticias y eventos de acciones minoristas para informar mejor tu estrategia de inversión