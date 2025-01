Acciones de seguros se desploman a medida que estimaciones de pérdidas se duplican | El Diario de Negocios del Inversor

El incendio de Palisades y un puñado de otros el viernes continuaron azotando comunidades en las laderas de las montañas en Los Ángeles y sus alrededores. Mientras el mercado de valores reabre el viernes después de un cierre de un día en conmemoración del memorial del ex presidente Jimmy Carter, los inversores están observando el impacto de los incendios en el mercado.

El número de personas reportadas como fallecidas a causa de los incendios se elevó a 10 el jueves. Los incendios más grandes siguen ardiendo, con nuevos focos surgiendo a medida que el efecto del viento de Santa Ana continúa intensificando los incendios y acelerando su crecimiento, lo que los hace particularmente difíciles de combatir.

El impacto más grave hasta ahora ha sido en Pacific Palisades, una comunidad adinerada entre las montañas costeras del noroeste de Los Ángeles. El incendio de Palisades había consumido casi 20,000 acres y destruido unas 5,300 viviendas, negocios, escuelas y otras estructuras estimadas, según el Los Angeles Times, convirtiéndolo en el peor incendio en la historia de la ciudad.

En las montañas de San Gabriel en el noreste del condado de Los Ángeles, el incendio de Eaton, hasta el jueves temprano había quemado más de 13,000 acres y destruido hasta 5,000 edificios en las ciudades de Altadena y Pasadena. El sitio web WatchDuty mantenido por el Servicio Forestal Sherwood mostraba el viernes por la mañana que el incendio de Eaton estaba completamente descontrolado. Mostraba un 6% de contención para el incendio de Palisades.

Al menos otros tres incendios estaban ardiendo actualmente en la región, incluido el incendio de Kenneth en Woodland Hills en el Valle de San Fernando occidental. Informes indican que la policía había arrestado a un hombre sospechoso de provocar intencionalmente el incendio en Woodland Hills.

Incendios forestales e impacto en el mercado de valores

La información sobre el tipo y alcance de los daños ha comenzado a filtrarse, pero todavía está en etapas muy tempranas. Los incendios a menudo afectan las acciones de servicios públicos relacionadas con el área del incendio, especialmente si hay alguna sospecha de que la causa del incendio estuvo relacionada con líneas eléctricas caídas u otros factores relacionados con la red. Las acciones de seguros también son un punto de enfoque obvio para los inversores, según cuán altos puedan ser los daños asegurados.

JPMorgan publicó una nota el miércoles estimando que las pérdidas de la industria de seguros de los incendios en curso en Los Ángeles serán “altas pero manejables”. Pero el jueves la firma duplicó su estimación de pérdidas aseguradas, de $10 mil millones a $20 mil millones.

El informe señaló que las pérdidas relacionadas con los incendios actuales se limitarán principalmente a los negocios de seguros de hogar en Allstate (ALL), Travelers y Chubb (CB), según informó The Fly el miércoles. Los negocios de propiedades comerciales en Travelers (TRV), AIG (AIG), Chubb y Kinsale Capital (KNSL) también se espera que sufran pérdidas, pero en menor medida.

Al inicio de las operaciones el viernes, Allstate cayó casi un 5% para cotizar cerca del final del S&P 500. Travelers cayó un 2%. Chubb cayó un poco menos del 3%.

El Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles, que no cotiza en bolsa, parece ser el principal proveedor de servicios para el área del incendio de Woodley. En esta etapa temprana, las autoridades saben dónde comenzó el incendio, pero no han discutido una posible causa.

Las acciones de Edison International (EIX), propietaria de Southern California Edison, cotizaban ligeramente a la baja al inicio del viernes. La acción cayó un 10.2% el miércoles. So. Cal. Edison había cortado la energía a una serie de áreas en el sur de California debido a los incendios. Pacific Gas & Electric (PCG) cayó casi un 7%, después de una pérdida del 3.7% el miércoles.

Daños totales del incendio de Palisades tan altos como $57 mil millones: AccuWeather

Según una evaluación preliminar del área afectada y eventos históricos, las pérdidas aseguradas de este incendio podrían acercarse a los $10 mil millones, siendo las compañías primarias más expuestas que las reaseguradoras, dijo la nota de JPMorgan. Para el jueves, JPMorgan dijo que las pérdidas aseguradas podrían potencialmente exceder los $20 mil millones, convirtiéndolo en el incendio más costoso de la historia de California.

La nota de investigación del miércoles mencionó a Arch Capital (ACGL) y RenaissanceRe (RNR) como las reaseguradoras más expuestas, pero sus pérdidas deberían ser menores que para eventos similares antes de 2023, dijo la nota de JPMorgan. Para el jueves, parecía que las pérdidas por reaseguro podrían superar a incendios anteriores. Pero ambas acciones cayeron menos del 2% en la negociación de la mañana del viernes.

Las pérdidas totales podrían ser mucho mayores. JPMorgan proyectó el jueves que los costos totales podrían superar los $50 mil millones, según informó Artemis. El pronóstico preliminar de AccuWeather emitido el miércoles por la tarde estimó las pérdidas totales de los incendios actuales entre $52 mil millones y $57 mil millones. El jueves aumentó esa estimación a entre $135 mil millones y $150 mil millones.

Travelers aumentó sus tarifas en California en un promedio del 15% en mayo. La compañía fue la séptima aseguradora de propiedades y accidentes más grande en el estado en 2023, según la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros.

State Farm se negó a renovar miles de pólizas en el estado durante el último año, incluidas unas 1,600 pólizas en Pacific Palisades, una de las áreas más afectadas en los incendios del miércoles. State Farm fue la aseguradora más grande del estado en 2023, seguida por Farmers.

El Los Angeles Times informó que en abril, Tokio Marine America Insurance Co. y Trans Pacific Insurance Co. notificaron al departamento de seguros que no renovarán 12,556 pólizas de propietarios de viviendas con un valor de prima de $11.3 millones, a partir del 1 de julio.

En diciembre, KTLA 5 News en Los Ángeles informó que Safeco, una subsidiaria de Liberty Mutual, anunció que dejaría de ofrecer pólizas a nuevos clientes de alquiler y condominios a partir del 1 de enero. Liberty Mutual es la cuarta aseguradora de viviendas más grande de California.

Acciones de Mercury y Travelers

Los mercados de valores iban a operar con un horario normal el viernes después del cierre del jueves, lo que enmascaró en cierta medida el impacto inmediato de los incendios en el mercado. Las acciones de Mercury Insurance (MCY) cayeron un 6.5% el miércoles y abrieron con una pérdida del 21% el viernes. La NAIC nombró a Mercury como la décima aseguradora más grande de California.

Entre los diferentes tipos de acciones de seguros que muestran una acción en el gráfico que ha llamado la atención de IBD, Hamilton Insurance (HG) fue un Stock of the Week de IBD en diciembre. El SwingTrader de IBD realizó una operación exitosa en el ETF de Seguros SPDR S&P (KIE) en noviembre.

El componente del Promedio Industrial Dow Jones, Travelers, recibió una doble mejora de Goldman Sachs el miércoles, a comprar desde vender. La mejora citó una combinación de líneas de seguros comerciales rentables e ingresos por intereses netos, lo que coloca a la compañía por delante de sus pares para superar las expectativas de 2025. Un segmento de líneas personales en mejora también ofrecía potencial al alza. El analista, Robert Cox, elevó el precio objetivo de la acción a 278, según The Fly. Ese objetivo estaba un 15% por encima de donde cotizaban las acciones el miércoles.

Piper Sandler, Barclays y Jefferies habían reducido sus objetivos de precio en Travelers (TRV) durante el último mes. Barclays mantuvo una calificación de sobreponderación. Piper y Jefferies mantuvieron calificaciones neutrales y de retención, respectivamente.

Las acciones de Travelers aumentaron un 42% hasta mediados de noviembre de 2024. Los gráficos de acciones de MarketSurge muestran que esbozaron una serie de bases y rupturas espaciadas de cerca. Después de alcanzar un pico el 18 de noviembre, las acciones volvieron a una nueva consolidación.

Las acciones de Travelers han registrado ahora tres semanas de cierres ajustados. Esto puede señalar que las acciones están formando un fondo para una consolidación.

Las acciones están avanzando hacia un cuarto cierre semanal ajustado, aumentando modestamente hasta el miércoles, y cotizando a medio camino entre sus medias móviles de 10 semanas y 40 semanas.

Las acciones de Travelers cerraron con un aumento del 0.5% el miércoles.

Travelers tiene una Calificación Compuesta de IBD de 91. Su Calificación de Fortaleza Relativa es un 78, según Stock Checkup de IBD.

