Acciones de Plug Power: ¿Comprar, Vender o Mantener?

Plug Power (NASDAQ: PLUG), un desarrollador de tecnologías de carga de hidrógeno, ha perdido aproximadamente el 99% de su valor desde su oferta pública inicial (OPI) en 1999. Inicialmente planeaba diseñar y construir sistemas residenciales alimentados por hidrógeno, pero ese plan se desvaneció y cambió hacia la venta de celdas de combustible de hidrógeno y sistemas de carga para montacargas de almacén.

Ese nuevo negocio atrajo la atención de Amazon (NASDAQ: AMZN) y Walmart (NYSE: WMT), y los dos gigantes minoristas se convirtieron en los dos mayores clientes de Plug Power. Sin embargo, aún luchaba con un crecimiento de ventas lento y pérdidas elevadas en los últimos años, y un panorama sombrío para el nicho del mercado de hidrógeno llevó a que sus acciones alcanzaran mínimos históricos.

¿Queda alguna esperanza para Plug Power en estos niveles? Revisemos las principales razones para comprar, vender y mantener esta acción divisiva.

Los bajistas te dirán que, 26 años después de su OPI, Plug Power aún no ha demostrado que su modelo de negocio sea sostenible. En lugar de eso, solo consiguió a Amazon y Walmart como sus principales clientes subsidiando sus celdas de combustible de hidrógeno con sus propias opciones para comprar más de sus acciones a un descuento.

Esa estrategia inusual le salió mal cuando esos incentivos superaron los pagos de sus clientes de 2018 a 2020. Plug Power también no calculó inicialmente correctamente esos incentivos y opciones, por lo que tuvo que volver y reexpresar todos sus datos financieros de esos tres años. Después de esas impactantes reexpresiones, su ingreso reportado en realidad se volvió negativo en 2020.

Su ingreso volvió a ser positivo en 2021 y creció en 2022 y 2023, pero gran parte de ese crecimiento fue impulsado por dos adquisiciones que expandieron su unidad de equipos criogénicos más pequeña. Mientras tanto, su negocio central de celdas de combustible de hidrógeno y sistemas de carga luchaba mientras los vientos en contra macroeconómicos frenaban la demanda del mercado de nuevos proyectos de carga de hidrógeno.

En los primeros nueve meses de 2024, los ingresos de Plug se desplomaron al completar totalmente esas adquisiciones y luchar por vender más sistemas de combustible de hidrógeno y servicios de carga. Su margen operativo también se desplomó al acumular pérdidas alarmantes.

Métrica

2021

2022

2023

Primeros 9 meses de 2024

Ingresos

$502 millones

$701 millones

$891 millones

$437 millones

Crecimiento interanual

N/A*

40%

27%

(35%)

Margen operativo

(87%)

(97%)

(151%)

(165%)

Beneficio neto (pérdida)

($460 millones)

($724 millones)

($1.37 mil millones)

($769 millones)

Fuente de datos: Plug Power. YOY = Año tras año. *Debido a reexpresiones.

Para todo el año, los analistas esperan que los ingresos de Plug disminuyan un 21% a $705 millones con una pérdida neta de $738 millones. Eso parece una situación sombría para una empresa que terminó el tercer trimestre con solo $94 millones en efectivo y equivalentes.

La historia continúa

También ha triplicado casi el número de sus acciones en circulación en los últimos cinco años, y probablemente continuará diluyendo a los inversores con sus ofertas secundarias y compensación en acciones.

Por otro lado, los alcistas esperan que las caídas de Plug se estabilicen este año a medida que el entorno macroeconómico se estabiliza. Los analistas esperan que sus ingresos crezcan un 35% a $954 millones en 2025 al tiempo que reducen a más de la mitad su pérdida neta a $342 millones. Con un valor empresarial de $2 mil millones, Plug parece subvalorado a poco más de 2 veces las ventas de este año, especialmente si se espera que su negocio se caliente nuevamente a medida que más empresas reanuden sus proyectos de hidrógeno.

En cuanto a la liquidez, Plug finalizó el mes pasado una garantía de préstamo de $1.66 mil millones del Departamento de Energía de los Estados Unidos para financiar la construcción de seis plantas de fabricación de hidrógeno verde. Esa línea de vida debería evitar que sus arcas se queden sin dinero mientras espera que el mercado de hidrógeno se vuelva a activar. También ha estado reduciendo su fuerza laboral y vendiendo parte de su equipo (y alquilándolo de nuevo) para estabilizar sus flujos de efectivo.

Las acciones de Plug Power han estado estancadas durante años, pero sus insiders compraron notablemente 12 veces más acciones de las que vendieron en los últimos 12 meses. Ese sentimiento de insiders más cálido sugiere que finalmente podría estar listo para un regreso triunfante.

Por último, Plug Power sigue siendo el líder claro del incipiente mercado de celdas de combustible de hidrógeno y carga. Ya ha desplegado más de 69,000 sistemas de celdas de combustible y más de 250 estaciones de abastecimiento en todo el mundo, y es el mayor comprador de hidrógeno líquido. Entonces, suponiendo que más empresas finalmente adopten celdas de combustible de hidrógeno, que no tienen emisiones y se pueden cargar más rápidamente que las baterías de ion de litio tradicionales, las ventas y ganancias de Plug Power podrían dispararse en las próximas décadas.

Si ya posees acciones de Plug Power, no tiene mucho sentido venderlas a estos niveles deprimidos con esos posibles catalizadores en el horizonte. Pero tampoco sería prudente comprar agresivamente más acciones antes de que aparezcan más señales de un cambio. Por lo tanto, por el momento, creo que los inversores que ya poseen acciones de Plug deberían simplemente retener sus acciones, mientras que los inversores que no las poseen deberían solo picotear un poco mientras monitorean su progreso.

