Acciones de Países Bajos cierran al alza; AEX sube un 0.46% Según Investing.com

Las acciones de Países Bajos cerraron al alza el jueves, ya que las ganancias en los sectores de , y llevaron a las acciones a un nivel más alto.

Al cierre en Ámsterdam, el aumentó un 0,46%.

Los mejores desempeños de la sesión en el fueron IMCD NV (AS:), que subió un 1,65% o 2,30 puntos para cotizar en 141,50 al cierre. Mientras tanto, ASM International NV (AS:) agregó un 1,28% o 7,20 puntos para terminar en 570,00 y Randstad NV (AS:) subió un 1,24% o 0,49 puntos llegando a 40,05 al cierre.

Los peores desempeños de la sesión fueron Prosus (AS:), que cayó un 0,97% o 0,38 puntos para cotizar en 38,90 al cierre. Aegon Ltd (AS:) cayó un 0,18% o 0,01 puntos para terminar en 5,61 y Exor NV (AS:) bajó un 0,06% o 0,05 puntos llegando a 88,00.

Las acciones en declive superaron a las avanzadas en la Bolsa de Valores de Ámsterdam en 0 a 0.

El , que mide la volatilidad implícita de las opciones del AEX, se mantuvo invariable en un 0,00% en 21,09.

El petróleo crudo para entrega en febrero bajó un 0,19% o 0,13 a $69,97 por barril. Mientras tanto, en el comercio de materias primas, el petróleo Brent para entrega en marzo cayó un 0,15% o 0,11 para alcanzar los $73,06 por barril, mientras que el contrato de futuros de oro de febrero subió un 0,49% o 12,94 para cotizar en $2.648,44 por onza troy.

EUR/USD se mantuvo inalterado en un 0,16% en 1,04, mientras que EUR/GBP no sufrió cambios en un 0,43% para llegar a 0,83.

Los futuros del índice del dólar estadounidense bajaron un 0,13% a 107,88.

