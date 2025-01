Acciones de Nvidia lideran ganancias de Mag 7 para comenzar el 2025 después de la venta masiva de tecnología de megacap.

Las acciones de Nvidia (NVDA) lideraron las ganancias entre las “Magníficas 7” acciones tecnológicas para comenzar el nuevo año después de una venta en todo el grupo en los últimos días de 2025. Las acciones del fabricante de chips de inteligencia artificial subieron hasta un 3% el jueves.

Las acciones de Nvidia cayeron un 4% entre Nochebuena y Nochevieja, ya que las acciones tecnológicas de megacap cayeron en general en ausencia de un rally de “Papanoel” donde el mercado de valores suele disfrutar de un aumento entre el 24 de diciembre y el 2 de enero. Las acciones de Tesla (TSLA) cayeron casi un 13% en ese período de tiempo, mientras que Amazon (AMZN) y Microsoft (MSFT) cayeron más del 4%. Mientras tanto, Meta (META) y Google (GOOG) cayeron justo por debajo del 4%, al igual que Apple (AAPL) que descendió un 3%.

Incluso con su baja en diciembre, las acciones de Nvidia terminaron el 2024 con un aumento de más del 44% con respecto al año anterior. Los analistas de Wall Street han seguido siendo optimistas sobre las acciones, estimando que las acciones subirán a aproximadamente $173 en el próximo año desde su nivel actual de $138, según datos de Yahoo Finance.

Vivek Arya, de Bank of America, dijo a Brian Sozzi en el podcast “Opening Bid” el jueves que fuerzas del mercado más amplias, así como problemas específicos de la compañía, impulsaron la venta de acciones de Nvidia a finales del año pasado.

“Lo que hemos visto en el mercado es una rotación de dinero de semiconductores a software”, dijo Arya, señalando que este último estaba menos expuesto a las restricciones comerciales de EE. UU. sobre bienes hacia y desde China. Añadió que para Nvidia, “los dos últimos trimestres no han sido limpios, realmente, porque están experimentando crecimiento de una generación de productos que era Hopper a la nueva generación de productos.”

Arya se refería a las preocupaciones sobre retrasos en los envíos de los nuevos chips de inteligencia artificial de la compañía.

“En nuestra opinión, estos son problemas a corto plazo”, dijo. Eso podría crear una oportunidad de compra: mientras que sus compañeros de Mag 7 están operando a dos veces su estimación de crecimiento de ganancias promedio para 2025, Arya señala que las acciones de Nvidia están operando a menos de una vez el crecimiento de ganancias consensuado para la compañía en el próximo año.

Las acciones de Nvidia y sus compañeros de Mag 7 se han beneficiado de las masivas apuestas de los inversores en inteligencia artificial, así como del crecimiento de ganancias. Como informa Josh Schafer de Yahoo Finance: Hasta aproximadamente tres cuartos de los informes, la combinación de Apple (AAPL), Alphabet (GOOGL, GOOG), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Meta (META), Tesla (TSLA) y Nvidia (NVDA) creció las ganancias año tras año un 33% en 2024, en comparación con un crecimiento del 4,2% para las otras 493 compañías del S&P 500, según datos de FactSet.

Sin embargo, los escépticos advierten sobre una burbuja que podría explotar y hacer que las acciones impulsadas por inteligencia artificial caigan si la exageración sobre la nueva tecnología desaparece y el gasto de la Gran Tecnología en infraestructura de inteligencia artificial disminuye. En general, los analistas de Wall Street siguen convencidos de que el entusiasmo por la inteligencia artificial continuará.

