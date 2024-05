Acciones de Nvidia Cerca del Punto de Compra Antes del Informe del Primer Trimestre

El líder en tecnología de inteligencia artificial Nvidia (NVDA) superó las expectativas de Wall Street para su primer trimestre fiscal y pronosticó un crecimiento mayor que las expectativas para el período actual. También anunció una división de acciones de 10 por 1. Las acciones de Nvidia subieron en la negociación extendida.

El fabricante de chips con sede en Santa Clara, California, ganó $6,12 por acción ajustada en ventas de $26 mil millones en el trimestre que finalizó el 28 de abril. Los analistas encuestados por FactSet esperaban ganancias de $5,60 por acción en ventas de $24,59 mil millones. En términos interanuales, las ganancias de Nvidia se dispararon un 461%, mientras que las ventas aumentaron un 262%.

Los resultados del primer trimestre fiscal de Nvidia marcaron su cuarto trimestre consecutivo de crecimiento de tres dígitos en ventas y ganancias.

Para el trimestre actual, Nvidia espera generar ventas de $28 mil millones, frente a la estimación del consenso de $26,62 mil millones. En el mismo trimestre del año anterior, Nvidia registró ventas de $13,51 mil millones.

En la sesión extendida de negociación en el mercado bursátil, las acciones de Nvidia subieron un 4,3% a 990,12. Durante la sesión regular del miércoles, las acciones de Nvidia bajaron un 0,5% para cerrar en 949,50.

“La próxima revolución industrial ha comenzado: las empresas y los países se están asociando con Nvidia para cambiar los tradicionales centros de datos de un billón de dólares a la informática acelerada y construir un nuevo tipo de centro de datos: fábricas de IA, para producir una nueva mercancía: inteligencia artificial”, dijo el director ejecutivo Jensen Huang en un comunicado de prensa.

Agregó: “La IA aportará importantes aumentos de productividad a casi todas las industrias y ayudará a las empresas a ser más eficientes en costes y energía, al tiempo que expande las oportunidades de ingresos”.

En el primer trimestre, las ventas de los centros de datos de Nvidia aumentaron un 427% interanual a $22,6 mil millones a medida que las empresas adquirían procesadores gráficos para ejecutar aplicaciones de IA. Las ventas de centros de datos aumentaron un 23% con respecto al cuarto trimestre.

En una llamada con analistas, la directora financiera Colette Kress dijo que los grandes proveedores de servicios de computación en la nube impulsaron el negocio de centros de datos de Nvidia el trimestre pasado. Esos clientes representaron un 40% del total de los ingresos de centros de datos de la empresa, dijo.

Más allá de los proveedores de servicios en la nube, otras empresas que compran equipos de Nvidia para la IA generativa incluyen empresas de internet para consumidores, naciones soberanas, empresas automotrices y de atención médica.

La demanda de las GPU de Nvidia probablemente exceda la oferta hasta bien entrado el próximo año, dijo Kress.

Nvidia dijo que su división de acciones de 10 por 1 entrará en vigencia el 7 de junio.

La empresa también aumentó su dividendo en efectivo trimestral en un 150% a un centavo por acción en una base post-división. En una base pre-división, el dividendo de Nvidia aumentó de 4 centavos a 10 centavos.

Los resultados y la orientación de Nvidia dieron impulso a algunas otras acciones relacionadas con la IA. Los fabricantes de chips para IA Broadcom (AVGO), Advanced Micro Devices (AMD) y Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) subieron en la negociación tardía. Lo mismo ocurrió con ServiceNow (NOW), mientras que Microsoft (MSFT) subió ligeramente.

Vertiv (VRT), Constellation Energy (CEG) y Powell Industries (POWL) vieron ganancias fraccionales.

Las acciones de Nvidia se encuentran en cinco listas de acciones de IBD, incluyendo Leaderboard, IBD 50, Big Cap 20, Sector Leaders y Tech Leaders.

Además, las acciones de Nvidia son una de las llamadas “Siete Magníficas” que tuvieron un gran aumento el año pasado.

Las acciones de Nvidia han estado consolidando durante las últimas 11 semanas en un punto de compra de 974, que también es su máximo histórico, según el análisis de IBD MarketSurge. La semana pasada, Nvidia superó un punto de compra de entrada temprana, según el análisis de IBD.

