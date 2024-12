Acciones de la India caen al cierre del comercio; Nifty 50 baja un 0.64% Por Investing.com.

La Bolsa de India cerró a la baja el lunes, con pérdidas en los sectores de , y , que llevaron a la disminución de las acciones.

Al cierre en la NSE, el cayó un 0,64%, mientras que el índice descendió un 0,63%.

Los mejores desempeños de la sesión en el fueron Adani Enterprises Ltd (NS:), que subió un 7,57% o 182,40 puntos para cotizar en 2.592,35 al cierre. Mientras tanto, HCL Technologies Ltd (NS:) sumó un 1,95% o 36,95 puntos para finalizar en 1.928,95 y Tech Mahindra Ltd (NS:) aumentó un 1,71% o 29,20 puntos para ubicarse en 1.740,85 al cierre.

Los peores desempeños de la sesión fueron Hindalco Industries Ltd. (NS:), que cayó un 2,64% o 16,30 puntos para cotizar en 601,10 al cierre. Bharat Electronics Ltd (NS:) disminuyó un 2,45% o 7,15 puntos para finalizar en 284,90 y Trent Ltd (NS:) bajó un 2,30% o 163,95 puntos a 6.954,35.

Los mejores desempeños en el BSE Sensex 30 fueron HCL Technologies Ltd (BO:) que subió un 1,30% a 1.916,20, Tech Mahindra Ltd (BO:) que aumentó un 1,16% a 1.731,70 e IndusInd Bank Ltd. (BO:) que obtuvo un 0,77% para cerrar en 960,85.

Los peores desempeños fueron Tata Motors Ltd (BO:) que cayó un 1,94% a 736,00 al cierre, JSW Steel Ltd (BO:) que perdió un 1,65% para ubicarse en 898,00 y Titan Company Ltd (BO:) que bajó un 1,57% a 3.258,40 al cierre.

Las acciones en baja superaron a las acciones en alza en la Bolsa Nacional de Valores de India con una diferencia de 1776 a 762, y 147 permanecieron sin cambios; en la Bolsa de Bombay, 2495 acciones cayeron y 1433 avanzaron, mientras que 143 permanecieron sin cambios.

El , que mide la volatilidad implícita de las opciones del Nifty 50, subió un 5,53% a 13,97.

Los futuros de oro para entrega en febrero bajaron un 0,26% o 6,81 a $2.625,09 la onza troy. En otros mercados de materias primas, el petróleo crudo para entrega en febrero cayó un 0,21% o 0,15 para llegar a $70,45 el barril, mientras que el contrato de petróleo Brent de marzo cayó un 0,22% o 0,16 para negociarse a $73,63 el barril.

USD/INR subió un 0,15% a 85,52, mientras que EUR/INR bajó un 0,06% a 89,26.

Los futuros del índice del dólar estadounidense bajaron un 0,09% a 107,70.