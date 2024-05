Acciones de Japón al alza al cierre de la sesión; Nikkei 225 sube un 0.74% Según Investing.com

“

Las acciones de Japón subieron después del cierre el lunes, ya que las ganancias en los sectores de , y llevaron a las acciones a un alza.

Al cierre en Tokio, el sumó un 0,74%.

Los mejores desempeños de la sesión en la fueron Kansai Electric Power Co Inc (TYO:), que subió un 6,36% o 163,00 puntos para cotizar a 2.727,50 al cierre. Mientras tanto, Furukawa Electric Co., Ltd. (TYO:) sumó un 6,27% o 236,00 puntos para terminar en 3.997,00 y Fuji Electric Co., Ltd. (TYO:) subió un 5,53% o 487,00 puntos a 9.301,00 en la última jornada.

Los peores desempeños de la sesión fueron CyberAgent Inc (TYO:), que cayó un 4,19% o 42,20 puntos para cotizar a 965,80 al cierre. Nexon Co Ltd (TYO:) cayó un 3,54% o 90,50 puntos para terminar en 2.466,00 y Konami Corp. (TYO:) bajó un 2,61% o 280,00 puntos a 10.460,00.

Las acciones en alza superaron a las en baja en la Bolsa de Tokio por 2149 a 1473 y 264 terminaron sin cambios.

Las acciones de Kansai Electric Power Co Inc (TYO:) subieron a máximos de 5 años; aumentando un 6,36% o 163,00 a 2,727,50.

El , que mide la volatilidad implícita de las opciones del Nikkei 225, subió un 4,37% a 16,96.

El petróleo crudo para entrega en julio subió un 0,40% o 0,31 a $78,03 por barril. En otros lugares del comercio de materias primas, el petróleo Brent para entrega en agosto subió un 0,40% o 0,33 para alcanzar los $82,17 por barril, mientras que el contrato de futuros de oro de junio subió un 1,44% o 33,55 para cotizarse en $2,368,05 la onza troy.

USD/JPY bajó un 0,12% a 156,80, mientras que EUR/JPY cayó un 0,12% a 170,10.

Los futuros del índice del dólar estadounidense no registraron cambios, un 0,00% en 104,64.

