Acciones de Israel suben al cierre del mercado; TA 35 sube 0.95% Por Investing.com

Las acciones de Israel cerraron al alza el domingo, con ganancias en los sectores de , y liderando la subida de las acciones.

Al cierre en Tel Aviv, el subió un 0.95% alcanzando un nuevo máximo histórico.

Los mejores desempeños de la sesión en la fueron de Phoenix Holdings Ltd (TASE:), que subió un 4.31% o 209.00 puntos para cerrar en 5,060.00 al cierre. Mientras tanto, Airport City Ltd (TASE:) sumó un 4.03% o 238.00 puntos para terminar en 6,141.00 y Nova (TASE:) subió un 4.01% o 2,700.00 puntos hasta 70,090.00 en la tarde.

Los peores desempeños de la sesión fueron de Camtek Ltd (TASE:), que cayó un 2.39% o 640.00 puntos para cerrar en 26,170.00 al cierre. Tower Semiconductor Ltd (TASE:) cayó un 2.20% o 400.00 puntos para terminar en 17,790.00 y Teva Pharmaceutical Industries Ltd (TASE:) bajó un 1.93% o 123.00 puntos para quedar en 6,247.00.

Las acciones al alza superaron a las que bajaron en la Bolsa de Tel Aviv por 354 a 118 y 66 permanecieron sin cambios.

Las acciones de Phoenix Holdings Ltd (TASE:) subieron a máximos de 5 años; un 4.31% o 209.00 llegando a 5,060.00.

El petróleo crudo para entrega en enero bajó un 1.61% o 1.10 a $67.20 por barril. En otros negocios de materias primas, el petróleo Brent para entrega en febrero cayó un 1.35% o 0.97 llegando a $71.12 por barril, mientras que el contrato de futuros de oro de febrero subió un 0.42% o 11.20 para cotizarse en $2,659.60 por onza troy.

USD/ILS cayó un 0.56% hasta 3.57, mientras que EUR/ILS bajó un 0.53% hasta 3.78.

Los futuros del índice del dólar estadounidense subieron un 0.32% a 105.73.

