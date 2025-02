Acciones de IA ocultas listas para repuntar tras el avance de DeepSeek, predicen analistas

Preocupaciones sobre la guía mediocre y los planes de inversión récord pesaron en el comercio de los Siete Magníficos la semana pasada.

El ETF Roundhill Magnificent Seven (MAGS) cayó un 2,4% en los últimos cinco días de negociación, liderado por la caída del 9,2% de Alphabet (GOOG, GOOGL) y la caída del 3,6% de Amazon.

Y es solo el último obstáculo para el grupo. El sector tecnológico todavía se está recuperando de la venta impulsada por DeepSeek el mes pasado, después de que los inversionistas entraran en pánico por temor a un modelo de lenguaje grande de código abierto y más barato.

Pero el desarrollo de DeepSeek debería ser visto como un catalizador para la industria, no como un obstáculo, según los principales CEOs y expertos de la industria. Un ex empleado de OpenAI me dijo que el mercado debería ver los avances de DeepSeek como una “victoria”, dada su capacidad para acelerar la innovación y la adopción de la IA.

“El modelo R1 de DeepSeek es un avance… Estar emocionado por el progreso en la ciencia es algo que todos deberíamos desear, y ver que el costo de un recurso crítico disminuya es también algo que deberíamos desear”, explicó Zack Kass, ex jefe de Go-To-Market de OpenAI.

Y ese sentimiento ha sido repetido por los CEOs de las grandes tecnológicas. El CEO de Alphabet, Sundar Pichai, describió el trabajo de la empresa como “tremendo” en la llamada de ganancias de su firma a principios de esta semana, mientras que el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, dijo que había “una serie de cosas novedosas” que DeepSeek hizo que la empresa todavía está “digestionando”.

Para los inversores que buscan aprovechar la próxima fase de crecimiento de la IA, puede ser el momento de mirar más allá de los hiperscaladores y los fabricantes de chips como Nvidia (NVDA) y AMD (AMD).

La jugada: acciones de redes de AI – el grupo que proporciona la infraestructura para las aplicaciones de AI.

Y aquí está por qué: A medida que modelos de IA como el R1 de DeepSeek aumentan significativamente la demanda de cómputo, la necesidad de soluciones de redes de alta velocidad solo crecerá. Chun Him Cheung de Bank of America escribió en una nota a los clientes esta semana que un costo más barato para el cómputo debería llevar a una “mayor adopción de AI” y la demanda debería ser “robusta”.

Tony Wang, gestor de cartera de estrategia de equidad de ciencia y tecnología de T. Rowe Price, me dijo que ve al grupo como “bien posicionado”, mientras que Ruben Roy de Stifel también ve un potencial al alza, citando el modelo R1 de DeepSeek como un impulsor de la demanda mundial de infraestructura de redes robusta y de alta velocidad para la AI.

“El aspecto de redes es definitivamente donde hay un cuello de botella en términos de entrega de infraestructura de AI”, me dijo Wang. “Vamos a necesitar ver mucha más innovación en esa capa”.

Roy ve a Ciena (CIEN), Coherent (COHR) y Celestica (CLS) como los principales beneficiarios a medida que “las cargas de trabajo de AI se vuelven más eficientes de ejecutar”.

“El sistema subyacente para mover datos va a ser más desafiante de implementar… Las velocidades de la interfaz están aumentando, y los desafíos de mover datos pueden seguir volviéndose más complejos”, explicó Roy.

Él dice que Ciena está empezando a ver una mayor demanda de los hiperscaladores a medida que “los datos relacionados con AI se filtran fuera de los centros de datos y llegan a las empresas y consumidores que consumen AI”. Y Celestica, que construye switches y servidores para hiperscaladores, se beneficiará a medida que la industria se mueva hacia “cómputo personalizado – los chips personalizados que los hiperscaladores están diseñando y desarrollando”.

La analista de investigaciones de Morgan Stanley Meta Marshall está optimista sobre la empresa de redes de AI Arista Networks (ANET). En una nota reciente antes de las ganancias, Marshall escribió que las acciones ahora son más atractivas después de la reciente venta impulsada por DeepSeek. Tiene una calificación de Sobrepeso en la acción antes de su informe de ganancias programado para el 18 de febrero.

Seana Smith es presentadora en Yahoo Finance. Sigue a Smith en X @SeanaNSmith. ¿Consejos sobre acuerdos, fusiones, situaciones de activismo, o cualquier otra cosa? Correo electrónico a [email protected].

Haz clic aquí para ver las últimas noticias tecnológicas que impactarán en el mercado de valores

Lee las últimas noticias financieras y de negocios de Yahoo Finance