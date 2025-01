Acciones de Goldman Sachs pueden ser costosas, pero es una de las formas más baratas para invertir en mercados de capital: Analista

Goldman Sachs Stock May Be Pricey But Its One Of The Cheapest Ways For Investing In Capital Markets: Analyst

El analista de Keefe, Bruyette & Woods, David Konrad, reiteró una calificación de Sobreponderar en las acciones de The Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS) y elevó el pronóstico de precio a $690 de $686.

El analista señala que Goldman Sachs registró un impresionante rendimiento trimestral, impulsado por ganancias sustanciales en trading y un crecimiento continuo en Asset Management.

Según el analista, los ingresos por trading aumentaron un 33% interanual a pesar de una comparación difícil, con acciones que se mantuvieron estables de un trimestre a otro en medio de las tendencias estacionales habituales.

La estrategia de la firma de aprovechar su balance fue evidente, con el financiamiento de capital subiendo un 16% con respecto al trimestre anterior y un 36% interanual.

Aunque las acciones siguen siendo caras en relación con múltiplos históricos a 1.92x TBV, aún se considera una opción atractiva para aquellos que buscan invertir en los mercados de capital, según el analista.

Debido a los robustos ingresos de los mercados de capital y la gestión de activos, el analista eleva la estimación de beneficios para 2025 en $1.80 a $47.15 y la estimación de beneficios para 2026 en $0.65 a $53.00.

El analista señala que hubo una fuerte demanda en la realización de acuerdos, con aumentos en los backlog de un trimestre a otro.

El analista indica que la fortaleza en los Mercados fue liderada por Equities, que se destacó en este trimestre con $3.5 mil millones, superando las expectativas en $1.41 por acción, impulsado por un aumento en los ingresos de intermediación tanto de derivados como de productos en efectivo.

Las comisiones de gestión alcanzaron los $2.8 mil millones, lo que marcó un aumento del 15% y una superación de $0.15 por acción en comparación con las estimaciones de KBW.

Según el analista, Goldman Sachs continuó reduciendo sus inversiones en balance, que ahora totalizan $36.5 mil millones.

Acción: Las acciones de GS cotizan al alza un 0.88% a $611.28 en la última comprobación el jueves.

