Acciones de GitLab mantienen objetivo de precio a pesar de conversaciones de adquisición por Investing.com

El miércoles, Wolfe Research mantuvo su clasificación de compra (Outperform) y un precio objetivo de $56.00 para GitLab Inc (NASDAQ: GTLB). La reafirmación sigue a informes tempranos que indicaban que GitLab está en conversaciones con banqueros de inversión debido al interés en adquirir la empresa, siendo Datadog Inc (NASDAQ: DATADOG) identificado como un posible comprador. Esta noticia ha impactado en el comercio previo a la apertura del mercado, con las acciones de GitLab aumentando en un 12% y las de Datadog cayendo en un 5%.

La especulación sobre una posible fusión y adquisición (M&A) surgió hace tres semanas cuando GitLab presentó un documento 8-K, revelando modificaciones a su plan de indemnizaciones. Estas enmiendas incluyeron cambios en la definición de “CIC Severance”, asegurando que las concesiones de acciones no podrían ser canceladas por la Junta en una transacción corporativa sin consideración.

Wolfe Research destaca las sinergias técnicas entre el pipeline de desarrollo de GitLab y las herramientas de observabilidad de Datadog. La integración de estos servicios podría permitir a los desarrolladores monitorear e identificar problemas de software en diversas etapas de desarrollo, reduciendo costos y acelerando el tiempo de comercialización para la implementación de código.

A pesar de los posibles beneficios de tal integración, Wolfe Research expresó una preferencia por que Datadog considere adquirir un proveedor de seguridad más tradicional. La firma sugiere que una marca establecida en el mercado de la seguridad podría fortalecer la reputación de Datadog dentro de la comunidad de CISO y mejorar la capacidad de su equipo de ventas para comercializar su suite de seguridad existente.

Las discusiones en curso sobre la propiedad futura de GitLab subrayan la naturaleza dinámica de la industria del desarrollo de software, ya que las empresas buscan racionalizar procesos y herramientas para una mayor eficiencia y rentabilidad. La reacción del mercado ante los rumores de adquisición subraya las altas apuestas involucradas en dichos acuerdos potenciales.

En otras noticias recientes, GitLab Inc., un proveedor de herramientas de desarrollo de software basadas en la nube, está considerando una posible venta ante el interés de adquisición. La empresa, respaldada por el brazo de capital de riesgo de Alphabet (NASDAQ: GOOGL) Inc., se encuentra en las etapas preliminares de un proceso de venta con Datadog Inc. entre los posibles compradores.

GitLab, valorada en alrededor de $8 mil millones, ha registrado más de 30 millones de usuarios y es utilizada por más de la mitad de las empresas Fortune 100. En cuanto al desempeño financiero, GitLab reportó un crecimiento de ingresos del 33% interanual a $169.2 millones y logró flujo de caja positivo por primera vez en el último trimestre.

En cuanto a Datadog, la empresa ha recibido comentarios positivos de varias firmas analistas. Mizuho Securities, Evercore ISI y Loop Capital han mantenido sus calificaciones positivas para la empresa, citando potencial de crecimiento de ingresos, expansión de productos y liderazgo en el mercado. Sin embargo, Monness, Crespi, Hardt degradaron a Datadog de Neutral a Vender debido a preocupaciones de valoración.

Datadog, valorada en $44 mil millones, ha estado integrando su Agente con el Colector OpenTelemetry, presentó Espacios de Trabajo de Registro (Log Workspaces) para consultas complejas y expandió sus características de seguridad para aplicaciones en la nube. Estos desarrollos reflejan el compromiso de Datadog con la innovación y el crecimiento en el cambiante panorama tecnológico. Estas son las últimas de una serie de desarrollos recientes para ambas empresas.

Este artículo fue generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para obtener más información, consulte nuestros Términos y Condiciones.

