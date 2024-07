Acciones de gasoductos que capturan gas natural como combustible de transición energética.

Los inversores que quieren apoyar la transición energética deberían considerar respaldar el gas natural como un combustible que puede “tener un impacto realmente enorme” al reemplazar al carbón, según un destacado analista de gestor de activos PGIM. El viento y el sol están “creciendo como la espuma”, pero todavía enfrentan un “talón de Aquiles” que el gas natural puede ayudar a resolver, dijo Shehriyar Antia, vicepresidente y jefe de investigación temática en PGIM, quien recientemente publicó un informe llamado “Alimentando el futuro”. “Las energías renovables no son fácilmente despachables — es un término técnico que significa que no se pueden encender y apagar fácilmente”, dijo Antia a CNBC en una entrevista. “El gas natural es muy complementario a ellas, es altamente despachable y tiene un costo muy bajo.” Estados Unidos es el mayor exportador de gas natural en el mundo, según la Administración de Información Energética. Hay oportunidades de inversión en productores de gas natural de EE. UU. como EQT Corp., pero las principales empresas de tuberías son una mejor opción para los inversores que quieren evitar el riesgo asociado con los precios volátiles de las materias primas, dijo Antia. Las tuberías se especializan en el transporte y almacenamiento de petróleo y gas natural, y muchas de estas empresas también ofrecen dividendos, así como la perspectiva de apreciación de precios. “Las tuberías ofrecen una propuesta de riesgo / recompensa muy diferente para un inversor que, digamos, un productor de gas natural que está muy expuesto a la volatilidad del precio del gas natural”, dijo Antia. “La tubería está mucho menos expuesta al precio”. El analista señaló a operadores de tuberías como Williams Companies y Kinder Morgan, que han ganado un 21,7% y un 12,2% respectivamente en lo que va del año. Williams Cos. ha captado la atención de los analistas de Wall Street recientemente, con Argus y Wells Fargo mejorando las acciones de la compañía a medida que se espera que aumente la demanda de gas natural mientras se elimina el carbón y aumenta la demanda de electricidad. Williams tiene un rendimiento de dividendos del 4,5%, mientras que el rendimiento de Kinder Morgan es del 5,8%. El gas natural está “empezando a parecerse al petróleo” a medida que el mercado global crece para el gas licuado que puede ser transportado a través de los océanos para satisfacer la demanda, dijo Antia. Señaló a Cheniere Energy como una forma de participar en el creciente mercado de GNL. La acción ha subido un 1,4% en 2024 y tiene un rendimiento de dividendos del 1,0%. “Cuando se trata de infraestructura de GNL, Cheniere es una empresa que proporciona la infraestructura necesaria para licuar y regasificar gas natural”, dijo Antia. “Son una parte importante del envío internacional de gas natural.” El gas natural quema más limpio que otros combustibles fósiles y puede tener un “enorme impacto” en la transición energética al desplazar al carbón en las principales economías como China e India que aún dependen de él como fuente de electricidad, dijo Antia. “Los combustibles fósiles no van a ser reemplazados fácilmente y ciertamente no pronto, así que desde la perspectiva de un inversor que busca acelerar una transición energética y que busca descarbonizar un poco nuestro mundo, hay verdaderas oportunidades en el extremo más verde de los combustibles fósiles”, dijo Antia a CNBC.