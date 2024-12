Acciones de Dinamarca suben al cierre del mercado; OMX Copenhagen 20 sube un 3.74% según Investing.com

“

Investing.com – Las acciones de Dinamarca subieron después del cierre del miércoles, ya que las ganancias en los sectores de , y llevaron a las acciones al alza.

Al cierre en Copenhague, el subió un 3.74%.

Los mejores rendimientos de la sesión en la fueron Novo Nordisk A/S Clase B (CSE:), que subió un 5.67% o 33.40 puntos para negociarse en 622.60 al cierre. Mientras tanto, Vestas Wind Systems A/S (CSE:) sumó un 4.56% o 4.30 puntos para terminar en 98.70 y AP Moeller – Maersk A/S A (CSE:) subió un 3.62% o 400.00 puntos a 11,450.00 en la última negociación.

Los peores rendimientos de la sesión fueron para Zealand Pharma A/S (CSE:), que cayó un 1.10% o 8.00 puntos para negociarse en 720.00 al cierre. Demant A/S (CSE:) declinó un 0.61% o 1.60 puntos para terminar en 261.80 y Coloplast A/S (CSE:) bajó un 0.50% o 4.00 puntos a 793.20.

Las acciones en baja superaron a las que avanzaron en la Bolsa de Valores de Copenhague por 0 a 0.

El petróleo crudo para entrega en febrero bajó un 0.09% o 0.06 a $70.10 por barril. Por otro lado, en la negociación de materias primas, el petróleo Brent para entrega en marzo subió un 1.24% o 0.90 para llegar a $73.22 por barril, mientras que el contrato de futuros de oro de febrero se mantuvo sin cambios en un 0.00% o 0.00 para negociarse en $2,633.50 la onza troy.

USD/DKK se mantuvo sin cambios en un 0.01% en 7.17, mientras que EUR/DKK subió un 0.14% a 7.47.

Los futuros del índice del dólar estadounidense subieron un 0.18% a 108.00.

“