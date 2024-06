Acciones de Dinamarca cierran a la baja al finalizar la jornada; OMX Copenhague 20 cae un 0.37% según Investing.com

“

Las acciones de Dinamarca cerraron a la baja el lunes, ya que las pérdidas en los sectores de , y llevaron a las acciones a la baja.

Al cierre en Copenhague, el bajó un 0,37%.

Los mejores desempeños de la sesión en el fueron GN Store Nord (CSE:), que subió un 2,81% o 6,10 puntos para cotizar en 223,30 al cierre. Mientras tanto, ISS A/S (CSE:) añadió un 1,80% o 2,40 puntos para terminar en 135,60 y Danske Bank A/S (CSE:) subió un 1,00% o 2,10 puntos a 212,80 en la tarde.

Los peores desempeños de la sesión fueron AP Moeller – Maersk A/S B (CSE:), que cayó un 3,29% o 410,00 puntos para cotizar en 12.055,00 al cierre. AP Moeller – Maersk A/S A (CSE:) descendió un 2,16% o 260,00 puntos para terminar en 11.780,00 y Coloplast A/S (CSE:) bajó un 2,16% o 17,80 puntos a 807,00.

Las acciones al alza superaron a las que bajaron en la Bolsa de Valores de Copenhague por 72 a 63 y 23 terminaron sin cambios.

Las acciones de GN Store Nord (CSE:) subieron a máximos de 52 semanas; subiendo un 2,81% o 6,10 a 223,30. Las acciones de Danske Bank A/S (CSE:) alcanzaron máximos de 5 años; subiendo un 1,00% o 2,10 a 212,80.

El petróleo crudo para entrega en julio bajó un 3,53% o 2,72 a $74,27 por barril. En otros aspectos del comercio de materias primas, el petróleo Brent para entrega en agosto cayó un 3,32% o 2,69 a $78,42 por barril, mientras que el contrato de futuros de oro para agosto subió un 0,74% o 17,25 para cotizar en $2.363,05 la onza troy.

El USD/DKK bajó un 0,34% a 6,85, mientras que el EUR/DKK se mantuvo sin cambios en un 0,00% a 7,46.

Los futuros del índice del dólar estadounidense bajaron un 0,48% a 104,13.

