Acciones de CURR alcanzan su punto más bajo en 52 semanas a $1.34 en medio de una pronunciada caída anual según Investing.com

En un año desafiante para InFintT Acquisition Corp., las acciones de la empresa han alcanzado un mínimo de 52 semanas, cotizando a $1.34, con una capitalización de mercado de solo $67.35 millones. El análisis de InvestingPro indica que las acciones están actualmente sobrevaloradas a pesar de su reciente declive. Este último punto de precio subraya una caída significativa para la empresa, que ha visto el valor de sus acciones caer un 87.79% en el último año. Los inversores han estado monitoreando de cerca el desempeño de InFintT, ya que la trayectoria descendente de las acciones refleja tendencias de mercado más amplias y desafíos internos con los que la empresa ha estado lidiando. Los datos de InvestingPro revelan una preocupante Puntuación de Salud Financiera de 0.04, etiquetada como ‘DÉBIL’, con ocho factores de riesgo adicionales disponibles para suscriptores. El mínimo de 52 semanas sirve como un marcador crítico para la salud financiera de la empresa y el sentimiento de los inversores, con las acciones ahora cotizando un 99.9% por debajo de su máximo de 52 semanas de $13.59. Con un Índice Z de Altman de -5.16 que indica posible angustia financiera, queda por ver cómo InFintT navegará hacia adelante frente a una disminución tan marcada en el valor de sus acciones.

En otras noticias recientes, Currenc Group Inc. ha experimentado cambios sustanciales en sus estructuras de liderazgo y auditoría. La empresa anunció la renuncia del miembro de la junta Sr. Kanagaraj Lorenz, quien también formaba parte de varios comités, incluido el Comité de Auditoría. Las razones detrás de su partida no fueron reveladas y aún no se ha nombrado a un sucesor.

Al mismo tiempo, Currenc Group ha experimentado cambios significativos en su estructura de auditoría. El Comité de Auditoría despidió a Marcum LLP, su firma de contabilidad pública registrada independiente anterior, a pesar de la ausencia de opiniones adversas o desacuerdos sobre principios contables, prácticas y divulgación de estados financieros. En su lugar, MRI Moores Rowland LLP (MRI) ha sido designado como el nuevo auditor para el año fiscal que finaliza el 31 de diciembre de 2024.

Estos son algunos de los acontecimientos recientes dentro de la empresa. Los inversores pueden obtener una mayor visión sobre la dirección y los planes estratégicos de la empresa cuando Currenc Group presente sus próximos resultados el 6 de diciembre de 2024.

