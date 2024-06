Acciones de crecimiento caen casi un 40% para comprar en este momento.

Los precios de las acciones de la empresa de ropa athleisure Lululemon Athletica (NASDAQ: LULU) han caído aproximadamente un 40% desde su pico en diciembre de 2023. Dada su sólido desempeño como empresa, especialmente desde 2020, ¿está esta acción lista para la oferta?

Cuando golpeó la pandemia de COVID-19, Lululemon se benefició de un aumento en el gasto de los consumidores en una variedad de productos. Ese aumento en el gasto fue impulsado por la combinación de cheques de estímulo y las limitadas opciones que tenían los consumidores para gastar en experiencias. En un momento dado, los ingresos trimestrales de Lululemon estaban creciendo hasta un 80% interanual.

El impacto de esos fondos de estímulo ha disminuido y los consumidores han reducido parte de su gasto discrecional en el último año para afrontar cierta inestabilidad en la economía en general. Como resultado, la tasa de crecimiento de la empresa y el precio de las acciones han flaqueado mientras trabaja para superar comparaciones difíciles y la reacción del mercado.

Lo que el mercado parece no tener en cuenta es que el éxito de Lululemon no fue un destello pandémico. Es una empresa y una marca de consumo de clase mundial con un futuro brillante. Por eso, en lugar de renunciar a Lululemon, los inversores deberían considerar redoblar su apuesta.

Un excelente negocio con un impresionante historial

Lululemon opera en una industria implacablemente competitiva. Estoy hablando de la venta al por menor de consumo. La empresa se especializa en la categoría athleisure, vendiendo leggings, pantalones de yoga y otras prendas de ejercicio. Se ha enfrentado a gigantes de la moda como Nike, una empresa tremenda por derecho propio.

Se ha abierto paso en el espacio minorista construyendo una marca de estilo de vida que resuena con los jóvenes consumidores activos. Y Lululemon ha crecido de forma rentable, como un reloj, en las últimas dos décadas.

El stock ha sido un gran ganador, con un retorno de más del 2,000% durante ese tiempo. Así que para reiterar: Lululemon era genial antes de la pandemia, incluso si las condiciones durante la pandemia (que todavía está oficialmente en curso) le dieron un impulso temporal a sus ventas. Ahora, sin embargo, se trata de mirar hacia el futuro.

Lulemon tiene un sólido panorama de crecimiento

¿Por qué ha bajado el precio de la acción? Simplemente, su tasa de crecimiento se ha desacelerado en los últimos dos años. Puedes ver a continuación que las ventas de Lululemon crecieron a un ritmo promedio del 25% anual en los últimos cinco años. El crecimiento de las ventas se disparó a más del 80 en un momento, y la empresa registró un crecimiento del 10% interanual en su trimestre más reciente.

Un par de cosas pueden ser ciertas, y no tienen por qué ser problemáticas para Lululemon. El crecimiento se desaceleró a raíz de su auge pandémico, lo cual es comprensible. Lululemon ya no es una joven start-up, por lo que parece razonable que un auge de crecimiento adelantara parte de la demanda, y que eventualmente siguiera una caída en el crecimiento.

Además, aunque la inflación está muy por debajo de su máximo en 2022, aún es más alta que la tasa objetivo del 2%, y los consumidores siguen sintiendo cierta presión financiera por los recientes aumentos de precios. La tasa de ahorro personal en América está cerca de un mínimo en una década, y la gente tiene menos capacidad para hacer compras discrecionales. Puedes adorar un producto, y creo que la gente adora a Lululemon. Pero los artículos discrecionales tienden a ser las primeras compras en desaparecer cuando los tiempos se ponen difíciles.

La esperanza es que el consumidor estadounidense se recupere con el tiempo. La economía es cíclica, y es probable que la gente eventualmente tenga más dinero para gastar en compras discrecionales nuevamente. Reconocer las dificultades actuales de Lululemon sin enviar la acción al abismo está bien.

Las acciones están demasiado baratas considerando los fundamentos de Lululemon

Comprensiblemente, la desaceleración en el crecimiento de los ingresos llevó a los analistas a rebajar sus expectativas para la empresa. La tasa de crecimiento de los beneficios esperados de Lululemon del 12.5% es la más baja en años por un amplio margen. Por lo tanto, la significativa caída de la acción desde los máximos.

Pero es posible (y aparentemente probable) que el mercado reaccionara exageradamente y llevara la acción demasiado lejos. La acción de Lululemon cotiza actualmente a un ratio P / E a futuro de 22. Su ratio precio / ganancias-crecimiento es de 1.7, lo que indica que la acción no necesariamente es una ganga, pero es una compra razonable para su crecimiento anticipado. Sin embargo, las expectativas cambian, y es probable que las tasas de crecimiento de Lululemon cambien más a medida que nos alejamos de la pandemia y el gasto discrecional del consumidor finalmente se recupere.

Una situación así podría impulsar las estimaciones (y el sentimiento) nuevamente, haciendo que las acciones parezcan más baratas a posteriori que hoy.

Esa es una teoría, por supuesto, y no está garantizado que suceda de esa manera. Pero la inversión a largo plazo requiere que mires una acción y las circunstancias de la empresa, te adentres en el futuro y hagas suposiciones educadas sobre lo que podría suceder. Lululemon es una marca súperestrella comprobada con años de fuerte crecimiento detrás. Las probabilidades son razonables de que la empresa eventualmente recupere su ritmo y que su acción vuelva a subir.

¿Deberías invertir $1,000 en Lululemon Athletica ahora mismo?

Antes de comprar acciones de Lululemon Athletica, considera esto:

El equipo de analistas de Motley Fool Stock Advisor acaba de identificar lo que creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora… y Lululemon Athletica no fue una de ellas. Las 10 acciones que calificaron podrían producir rendimientos monstruosos en los próximos años.

Considera cuando Nvidia apareció en esta lista el 15 de abril de 2005… si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, ¡tendrías $740,690!*

Stock Advisor brinda a los inversores un plan fácil de seguir para el éxito, que incluye orientación sobre cómo construir una cartera, actualizaciones regulares de los analistas y dos nuevas selecciones de acciones cada mes. El servicio Stock Advisor ha más que cuadruplicado el rendimiento del S&P 500 desde 2002*.

Ver las 10 acciones »

*Rendimientos de Stock Advisor hasta el 10 de junio de 2024

Justin Pope no tiene una posición en ninguna de las acciones mencionadas. Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Lululemon Athletica y Nike. Motley Fool recomienda las siguientes opciones: largas llamadas de enero de 2025 $47.50 en Nike. Motley Fool tiene una política de divulgación.

1 Growth Stock Down Almost 40% to Buy Right Now fue publicado originalmente por The Motley Fool