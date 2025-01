Acciones de computación cuántica caen mientras CEO de Nvidia ve su uso a años de distancia

Las acciones de IonQ Inc. y otras empresas relacionadas con la computación cuántica cayeron en la sesión extendida del martes después de que el CEO de Nvidia Corp., Jensen Huang, dijo que es probable que las computadoras cuánticas “muy útiles” estén a décadas de distancia.

“Si dijeras que en 15 años habría computadoras cuánticas muy útiles, eso probablemente estaría en el extremo temprano. Si dijeras 30 años, probablemente estaría en el extremo tardío”, dijo Huang en una sesión de preguntas y respuestas durante el día de analistas de Nvidia. “Si eligieras 20, creo que muchos de nosotros lo creeríamos”.

IonQ y Quantum Computing Inc. cayeron más del 16% en la sesión post-mercado, mientras que D-Wave Quantum Inc. y Rigetti Computing Inc. cayeron más del 14%. Las acciones han subido en los últimos meses debido a la emoción sobre el potencial de la tecnología, la cual aumentó el mes pasado tras un avance en la computación cuántica por parte de Alphabet Inc.

Las acciones de Quantum Computing habían aumentado más del 1,800% en los últimos 12 meses, llegando a $17.49 hasta el cierre del martes. Rigetti subió más del 1,500% a $18.39 en el mismo período, mientras que D-Wave avanzó casi un 1,000% a $9.55 e IonQ más de un 300% a $49.59.

Alphabet Inc., cuyas acciones en diciembre tuvieron su mejor mes desde mayo de 2023, está bajando un 0.3% en la sesión tardía después de cerrar en $195.49.

