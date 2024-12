Acciones de Canadá cierran al alza; S&P/TSX Composite sube un 0.61% según Investing.com

La Bolsa de Canadá cerró en alza el lunes, impulsada por las ganancias en los sectores de , y .

Al cierre en Toronto, el subió un 0,61%.

Los mejores desempeños de la sesión en la fueron Tilray Inc (TSX:), que subió un 15,17% o 0,27 puntos para cerrar en 2,05 al cierre. Mientras tanto, Birchcliff Energy Ltd . (TSX:) sumó un 7,01% o 0,33 puntos para terminar en 5,04 y Paramount Resources Ltd . (TSX:) subió un 5,95% o 1,74 puntos para llegar a 30,98 al final de la jornada.

Los peores desempeños de la sesión fueron BRP Inc (TSX:), que cayó un 3,66% o 2,77 puntos para cerrar en 72,86 al cierre. Superior Plus Corp (TSX:) bajó un 3,28% o 0,21 puntos para terminar en 6,20 y Crombie REIT (TSX:) descendió un 2,61% o 0,36 puntos para llegar a 13,44.

Las acciones en alza superaron a las que bajaron en la Bolsa de Toronto por 492 a 427 y 108 finalizaron sin cambios.

La , que mide la volatilidad implícita de las opciones del S&P/TSX Composite, bajó un 5,57% a 11,01.

Los Futuros de Oro para entrega en febrero bajaron un 0,64% o 16,84 a $2.628,26 la onza troy. En otros lugares del comercio de materias primas, el Petróleo crudo para entrega en febrero subió un 0,20% o 0,14 para llegar a $69,60 por barril, mientras que el contrato de Petróleo Brent de marzo subió un 0,17% o 0,12 para comerciar en $72,68 por barril.

CAD/USD se mantuvo estable en un 0,03% en 0,70, mientras que CAD/EUR se mantuvo estable en un 0,19% en 0,67.

Los Futuros del Índice del Dólar Estadounidense subieron un 0,46% a 107,84.